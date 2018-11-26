У Тойкуті та Люблинці відсвяткували дні села. ФОТО

З 2012 року благодійний фонд«Патріоти Волині» бере активну участь в організації та святкуванні днів сіл та селищ на території виборчого округу народного депутата. Добра традиція продовжується і до нині.Перша письмова згадка про Тойкут – колишнє містечко Несухоїжі, центр однієї з гілок роду князів Сангушків, датується 11 серпня 1502 року. Всього довелося побачити місцевим жителям на своєму віку... Перетерпіли з горем-бідою першу та другу світові війни. Страшну трагедію 1942 року, коли містечко було спалено дотла... Але завжди, в усі часи та епохи, тут шанували свою історію та традиції. Тож недарма у центр експозиції до дня села організатори свята помістили сорочки та рушники, вишиті руками місцевих майстринь.«Це все — роботи наших односельців, – не без гордості розповіла завідувачка сільської бібліотеки Галина Іллюшик. – Тут представлені вишивки наших досвідчених майстринь — Надії Хомівни Іллюшик та Ганни Захарівни Попіки. Молодь уже більше пробує вишивати бісером - як отчи. Людям дуже подобаються всі ці вишивки, бо вони символізують нерозривний зв’язок поколінь. А нашу святкову виставку ми назвали просто: «Село моє у вишиванці...»Свято села в Тойкуті розпочали зі спільного молебню: його провів настоятель Покровської православної церкви отець Йосип. Хвилиною мовчання громада села вшанувала пам’ять земляків та всіх полеглих за волю та незалежність України. А своєрідним камертоном святкового концерту стала пісня «Отчий край» у виконанні Василя Марчука – неформальний гімн Несухоїж.Гарні слова про тойкутську громаду того дня лунали не лише з вуст місцевих жителів, а й гостей свята. Помічник Степана Івахівазачитала зі сцени вітальну телеграму від народного депутата України з побажаннями добра, здоров’я, достатку та миру.За дорученням Степана Івахіва також вона вручила почесну нагороду — грамоту Верховної Ради України завідувачці клубу села Тойкут. А у святкову лотерею можна було виграти електрочайник, вентилятор та інші призи від благодійного фонду «Патріоти Волині». На переможця розіграшу очікував суперприз — телевізор.А от у Люблинці, де відзначили день громади, благодійники допомогли облаштувати фотозону, де залюбки фотографувалися мешканці та гості селища. За кошти субвенції на соціально-економічний розвиток, які надійшли до бюджету Люблинецької ОТГ за сприяння Степана Івахіва, в селищі поміняли всі старі вікна на енергоощадні у садочку.Благодійний фонд «Патріоти Волині» також власними коштом профінансував ремонт музичної зали дошкільного закладу та роботи з благоустрою подвір’я місцевої школи. Вже цього року 100 тисяч гривень з благодійного фонду Степана Івахіва спрямували на ремонт санвузлів навчального закладу. У святкову лотерею в Люблинці розіграли пилосос, мікрохвильову піч, холодильник та інші призи від благодійного фонду «Патріоти Волині».Представники Степана Івахіва також привітали з днем села та передали подарунки для святкової лотереї для жителів сіл Зелена, Білин та Дроздні.