У Ковелі через антитерористичні навчання – кілометрові затори





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Зокрема, водії скаржаться на кілометрові черги з автівок в усіх напрямках на в’їзді у місто. У СБУ попереджали про незручності під час навчань, проте ніхто не очікував, що трапиться транспортний колапс.



Зазначають, така ситуація склалась на всіх в'їздах і виїздах з Ковеля. СБУ перевіряє документи усіх водіїв, розпитує, що перевозять та куди прямують.



Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, у Ковелі під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону розпочалися планові антитерористичні навчання.



Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбуваються антитерористичні навчання Служби безпеки України, через які у місті – кілометрові черги.Про це стало відомо з власних джерел.Зокрема, водії скаржаться на кілометрові черги з автівок в усіх напрямках на в’їзді у місто. У СБУ попереджали про незручності під час навчань, проте ніхто не очікував, що трапиться транспортний колапс.Зазначають, така ситуація склалась на всіх в'їздах і виїздах з Ковеля. СБУ перевіряє документи усіх водіїв, розпитує, що перевозять та куди прямують.Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, у Ковелі під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіонунавчання.Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

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