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У Ковелі через антитерористичні навчання – кілометрові затори

У Ковелі через антитерористичні навчання – кілометрові затори
У Ковелі відбуваються антитерористичні навчання Служби безпеки України, через які у місті – кілометрові черги.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зокрема, водії скаржаться на кілометрові черги з автівок в усіх напрямках на в’їзді у місто. У СБУ попереджали про незручності під час навчань, проте ніхто не очікував, що трапиться транспортний колапс.

Зазначають, така ситуація склалась на всіх в'їздах і виїздах з Ковеля. СБУ перевіряє документи усіх водіїв, розпитує, що перевозять та куди прямують.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, у Ковелі під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону розпочалися планові антитерористичні навчання.

Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.


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Теги: антитерористичні навчання, Ковель, затори, СБУ
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