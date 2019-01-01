Для сімейних лікарів Жидичинської громади купили нову автівку. ФОТО
Сьогодні, 14:59
Жидичинська громада придбала новий автомобіль для сімейних лікарів.
Оскільки амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в якій ведуть прийом сімейні лікарі, знаходиться у селі Жидичин, і не всі села громади мають пряме сполучення з ним, то основним завданням сільради було вирішити питання з придбанням авто для лікарів, - інформує сайт Жидичинської сільської ради.
Як виявилось, наявний автотранспорт який перебуває в амбулаторії давно застарів, споживає велику кількість пального та не пристосований для сільського лікаря. Отже, Жидичинська сільська рада подбала про те, щоб таке авто придбали для сімейних лікарів ОТГ.
Службовий автомобіль передали в КЗ «Ківерцівське РЦПМСД» для потреб Жидичинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
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Оскільки амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в якій ведуть прийом сімейні лікарі, знаходиться у селі Жидичин, і не всі села громади мають пряме сполучення з ним, то основним завданням сільради було вирішити питання з придбанням авто для лікарів, - інформує сайт Жидичинської сільської ради.
Як виявилось, наявний автотранспорт який перебуває в амбулаторії давно застарів, споживає велику кількість пального та не пристосований для сільського лікаря. Отже, Жидичинська сільська рада подбала про те, щоб таке авто придбали для сімейних лікарів ОТГ.
Службовий автомобіль передали в КЗ «Ківерцівське РЦПМСД» для потреб Жидичинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
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