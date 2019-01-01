Для сімейних лікарів Жидичинської громади купили нову автівку. ФОТО

Автотранспорт який перебував в амбулаторії

Автотранспорт який перебував в амбулаторії

Жидичинська громада придбала новий автомобіль для сімейних лікарів.Оскільки амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в якій ведуть прийом сімейні лікарі, знаходиться у селі Жидичин, і не всі села громади мають пряме сполучення з ним, то основним завданням сільради було вирішити питання з придбанням авто для лікарів, - інформує сайт Жидичинської сільської ради.Як виявилось, наявний автотранспорт який перебуває в амбулаторії давно застарів, споживає велику кількість пального та не пристосований для сільського лікаря. Отже, Жидичинська сільська рада подбала про те, щоб таке авто придбали для сімейних лікарів ОТГ.Службовий автомобіль передали в КЗ «Ківерцівське РЦПМСД» для потреб Жидичинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.