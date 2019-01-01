Стару забрали, а нову не поставили: у Луцьку просять встановити криту зупинку

У Луцьку просять встановити криті зупинки на вулиці Дубнівській.Відповідну петицію зареєструвалаУ зверненні йдеться про те, що ще взимку на вулиці Дубнівській знесли криту зупинку, так як вона була в аварійному стані. Жінка зауважила, що на сьогодні інша зупинка не була встановлена, що створює незручності для очікування транспорту, зокрема під час дощу та взимку під час снігопаду.Також лучанка зазначає, що там немає де сісти, очікуючи на транспорт.«На іншій стороні вулиці критої зупинки не було взагалі, від часу створення даної зупинки. Прошу допомогти у вирішенні даного питання», – йдеться у повідомленні.