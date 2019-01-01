У ТРЦ «ПортCity» відкрився новий дитячий магазин*
Сьогодні, 15:40
У «ПортCity» на третьому поверсі, поряд з дитячим розважальним центром «FiglyMigli», відкрився новий дитячий магазин «Peppa House».
В магазині представлений широкий вибір дитячих іграшок: лялечки LOL, свинка Пеппа з сім’єю та різноманітні аксесуари, моделі автомобілів, а також чимало розвиваючих іграшок.
А ще в магазині є оригінальна дитяча фотозона з героями мультфільму про Пеппу.
«Чекаємо Вас в ТРЦ «ПортCity», 3 поверх,за покупками, або ж просто для оригінального сімейного фото», – йдеться у повідомленні пресслужби ТРЦ.
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В магазині представлений широкий вибір дитячих іграшок: лялечки LOL, свинка Пеппа з сім’єю та різноманітні аксесуари, моделі автомобілів, а також чимало розвиваючих іграшок.
А ще в магазині є оригінальна дитяча фотозона з героями мультфільму про Пеппу.
«Чекаємо Вас в ТРЦ «ПортCity», 3 поверх,за покупками, або ж просто для оригінального сімейного фото», – йдеться у повідомленні пресслужби ТРЦ.
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