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Волинські рятувальники розміновують ліс. ФОТО

Волинські рятувальники розміновують ліс. ФОТО
Поблизу села Нова Вижва розміновують ліс.

Про це повідомили на сайті Старовижівської РДА.

12 серпня піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України в області в складі 5 чоловік розпочала роботи щодо суцільного розмінування території в лісовому масиві поблизу села Нова Вижва.

Дані роботи планується завершити в місячний термін до повного знешкодження всіх вибухонебезпечних предметів.

Волинські рятувальники розміновують ліс. ФОТО
Волинські рятувальники розміновують ліс. ФОТО

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Теги: ліс, міни, Волинь, розмінування
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