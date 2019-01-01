Волинські рятувальники розміновують ліс. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Поблизу села Нова Вижва розміновують ліс.
Про це повідомили на сайті Старовижівської РДА.
12 серпня піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України в області в складі 5 чоловік розпочала роботи щодо суцільного розмінування території в лісовому масиві поблизу села Нова Вижва.
Дані роботи планується завершити в місячний термін до повного знешкодження всіх вибухонебезпечних предметів.
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Про це повідомили на сайті Старовижівської РДА.
12 серпня піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України в області в складі 5 чоловік розпочала роботи щодо суцільного розмінування території в лісовому масиві поблизу села Нова Вижва.
Дані роботи планується завершити в місячний термін до повного знешкодження всіх вибухонебезпечних предметів.
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