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Через поширення кукурудзяного жука у селі на Волині запровадили карантин

Через поширення кукурудзяного жука у селі на Волині запровадили карантин
В селі Олешковичі Рожищенського району запровадили карантинний режим.

Про це повідомили на сайті Рожищенської РДА, - пише Район.Рожище.

Причина карантину – регульований шкідливий організм – західний кукурудзяний жук. Його запровадили з метою запобігання розповсюдження і своєчасної локалізації та ліквідації шкідливого організму.

Карантин запровадили на земельній ділянці площею 24 гектари в селі Олешковичі Рожищенського району на полях СПП «Вишеньки».

«Здійснення заходів та відповідальність за здійснення заходів з локалізації та ліквідації вогнища регульованого шкідливого організму – західний кукурудзяний жук покладається на землекористувачів та землевласників», – йдеться в розпорядженні.

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Теги: карантин, жук, Олешковичі
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