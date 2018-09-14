Через поширення кукурудзяного жука у селі на Волині запровадили карантин
Сьогодні, 16:03
В селі Олешковичі Рожищенського району запровадили карантинний режим.
Про це повідомили на сайті Рожищенської РДА, - пише Район.Рожище.
Причина карантину – регульований шкідливий організм – західний кукурудзяний жук. Його запровадили з метою запобігання розповсюдження і своєчасної локалізації та ліквідації шкідливого організму.
Карантин запровадили на земельній ділянці площею 24 гектари в селі Олешковичі Рожищенського району на полях СПП «Вишеньки».
«Здійснення заходів та відповідальність за здійснення заходів з локалізації та ліквідації вогнища регульованого шкідливого організму – західний кукурудзяний жук покладається на землекористувачів та землевласників», – йдеться в розпорядженні.
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Про це повідомили на сайті Рожищенської РДА, - пише Район.Рожище.
Причина карантину – регульований шкідливий організм – західний кукурудзяний жук. Його запровадили з метою запобігання розповсюдження і своєчасної локалізації та ліквідації шкідливого організму.
Карантин запровадили на земельній ділянці площею 24 гектари в селі Олешковичі Рожищенського району на полях СПП «Вишеньки».
«Здійснення заходів та відповідальність за здійснення заходів з локалізації та ліквідації вогнища регульованого шкідливого організму – західний кукурудзяний жук покладається на землекористувачів та землевласників», – йдеться в розпорядженні.
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