Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії





Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, - передає



Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.



У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов.



Так, раніше представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій. Він підкреслював, що планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України змінив порядок виплати житлових субсидій.Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, - передає РБК-Україна Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов.Так, раніше представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій. Він підкреслював, що планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії.

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