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Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії

Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії
Кабінет міністрів України змінив порядок виплати житлових субсидій.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, - передає РБК-Україна.

Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.

У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов.

Так, раніше представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій. Він підкреслював, що планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії.

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Теги: субсидії, зміни, банк
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