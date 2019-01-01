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Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО

Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
У Нововолинській центральній міській бібліотеці 12 серпня відбулася творча зустріч з уродженкою села Бужанка, Поромівської ОТГ, Оксаною Кизимчук.

15 років тому Оксана виїхала далеко за межі батьківщини. Спершу вона поїхала в Німеччину працювати в програмі Au-pair (догляд за дітьми), щоб краще вивчити мову й шукати можливості навчання. А далі було вивчення комунікаційного дизайну, фокус-фотографії в Університеті прикладних наук у місті Майнц, - пише Район. Іваничі.

Так, з 2009 року почала подорожувати Україною: Гуцульщина, Волинь, Рівненщина, Київщина. Побачене і пережите відтворювала на фотографіях, папері та у відео.

Зазначають, одним з результатів складної і тривалої роботи стала книга «Дитинство під дубами», що опублікована німецьким видавництвом «Kerber» у 2016 році.

Численні виставки робіт за кордоном (з 2010 року у Німеччині понад 60 персональних виставок і читань) відкрили Європі унікальну душу української людини.

Нині талановита уродженка Іваничівщини займається графікою, малярством, створенням плоских скульптур, дизайном, фото- та відеозйомкою, написанням книг, співає, готує для гостей борщ на 10 літрів.

Її твір «Втрачений рай» висить у клініці Ноя в Червоному Хресті в Касселі (Клініка пластичної хірургії при професорі Ернст Магнус Ной).

Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО

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Теги: волинянка, таланти, Європа, історія успіху
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