Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО

Оксаною Кизимчук.



15 років тому Оксана виїхала далеко за межі батьківщини. Спершу вона поїхала в Німеччину працювати в програмі Au-pair (догляд за дітьми), щоб краще вивчити мову й шукати можливості навчання. А далі було вивчення комунікаційного дизайну, фокус-фотографії в Університеті прикладних наук у місті Майнц, - пише



Так, з 2009 року почала подорожувати Україною: Гуцульщина, Волинь, Рівненщина, Київщина. Побачене і пережите відтворювала на фотографіях, папері та у відео.



Зазначають, одним з результатів складної і тривалої роботи стала книга «Дитинство під дубами», що опублікована німецьким видавництвом «Kerber» у 2016 році.



Численні виставки робіт за кордоном (з 2010 року у Німеччині понад 60 персональних виставок і читань) відкрили Європі унікальну душу української людини.



Нині талановита уродженка Іваничівщини займається графікою, малярством, створенням плоских скульптур, дизайном, фото- та відеозйомкою, написанням книг, співає, готує для гостей борщ на 10 літрів.



Її твір «Втрачений рай» висить у клініці Ноя в Червоному Хресті в Касселі (Клініка пластичної хірургії при професорі Ернст Магнус Ной).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській центральній міській бібліотеці 12 серпня відбулася творча зустріч з уродженкою села Бужанка, Поромівської ОТГ,15 років тому Оксана виїхала далеко за межі батьківщини. Спершу вона поїхала в Німеччину працювати в програмі Au-pair (догляд за дітьми), щоб краще вивчити мову й шукати можливості навчання. А далі було вивчення комунікаційного дизайну, фокус-фотографії в Університеті прикладних наук у місті Майнц, - пише Район. Іваничі Так, з 2009 року почала подорожувати Україною: Гуцульщина, Волинь, Рівненщина, Київщина. Побачене і пережите відтворювала на фотографіях, папері та у відео.Зазначають, одним з результатів складної і тривалої роботи стала книга «Дитинство під дубами», що опублікована німецьким видавництвом «Kerber» у 2016 році.Численні виставки робіт за кордоном (з 2010 року у Німеччині понад 60 персональних виставок і читань) відкрили Європі унікальну душу української людини.Нині талановита уродженка Іваничівщини займається графікою, малярством, створенням плоских скульптур, дизайном, фото- та відеозйомкою, написанням книг, співає, готує для гостей борщ на 10 літрів.Її твір «Втрачений рай» висить у клініці Ноя в Червоному Хресті в Касселі (Клініка пластичної хірургії при професорі Ернст Магнус Ной).

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