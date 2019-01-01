На Волині розшукують дідуся, який зник ще у травні

Веремчука Михайла Артемовича, жителя Нововолинська.



Чоловік, 23 травня цього року виїхав на велосипеді із села Красностав у напрямку Володимира-Волинського. До цього часу місцезнаходження пенсіонера невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся сиве.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 81-річного, жителя Нововолинська.Чоловік, 23 травня цього року виїхав на велосипеді із села Красностав у напрямку Володимира-Волинського. До цього часу місцезнаходження пенсіонера невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся сиве.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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