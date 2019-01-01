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На Волині розшукують дідуся, який зник ще у травні

На Волині розшукують дідуся, який зник ще у травні
Поліція розшукує 81-річного Веремчука Михайла Артемовича, жителя Нововолинська.

Чоловік, 23 травня цього року виїхав на велосипеді із села Красностав у напрямку Володимира-Волинського. До цього часу місцезнаходження пенсіонера невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся сиве.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».


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Теги: розшук, дідусь, Волинь
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