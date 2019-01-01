«Динамо» офіційно звільнило Хацкевича з посади головного тренера

Олександра Хацкевича.



Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті столичного клубу, - пише



Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".



У повідомленні на офіційному сайті говориться про те, що клуб дякує Олександра Хацкевича і його помічників за проведену впродовж більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності.



При цьому клуб після завершення минулого сезону підписав з наставником дворічний контракт. Про те, хто буде працювати з командою далі, керівництво повідомить пізніше.



Нагадаємо, Хацкевич очолював "Динамо" з літа 2017 року. За цей період команда зуміла двічі завоювати Суперкубок України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київське "Динамо" оголосило про відставку з поста головного тренераРазом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті столичного клубу, - пише 24 канал Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".У повідомленні на офіційному сайті говориться про те, що клуб дякує Олександра Хацкевича і його помічників за проведену впродовж більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності.При цьому клуб після завершення минулого сезону підписав з наставником дворічний контракт. Про те, хто буде працювати з командою далі, керівництво повідомить пізніше.Нагадаємо, Хацкевич очолював "Динамо" з літа 2017 року. За цей період команда зуміла двічі завоювати Суперкубок України.

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