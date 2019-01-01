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«Динамо» офіційно звільнило Хацкевича з посади головного тренера

«Динамо» офіційно звільнило Хацкевича з посади головного тренера
Київське "Динамо" оголосило про відставку з поста головного тренера Олександра Хацкевича.

Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті столичного клубу, - пише 24 канал.

Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".

У повідомленні на офіційному сайті говориться про те, що клуб дякує Олександра Хацкевича і його помічників за проведену впродовж більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності.

При цьому клуб після завершення минулого сезону підписав з наставником дворічний контракт. Про те, хто буде працювати з командою далі, керівництво повідомить пізніше.

Нагадаємо, Хацкевич очолював "Динамо" з літа 2017 року. За цей період команда зуміла двічі завоювати Суперкубок України.


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Теги: Олександр Хацкевич
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