«Динамо» офіційно звільнило Хацкевича з посади головного тренера
Сьогодні, 16:48
Київське "Динамо" оголосило про відставку з поста головного тренера Олександра Хацкевича.
Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті столичного клубу, - пише 24 канал.
Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".
У повідомленні на офіційному сайті говориться про те, що клуб дякує Олександра Хацкевича і його помічників за проведену впродовж більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності.
При цьому клуб після завершення минулого сезону підписав з наставником дворічний контракт. Про те, хто буде працювати з командою далі, керівництво повідомить пізніше.
Нагадаємо, Хацкевич очолював "Динамо" з літа 2017 року. За цей період команда зуміла двічі завоювати Суперкубок України.
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Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті столичного клубу, - пише 24 канал.
Звільнення Хацкевича сталося після того, як кияни не зуміли продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів і вилетіли в кваліфікації за підсумками протистояння з "Брюгге".
У повідомленні на офіційному сайті говориться про те, що клуб дякує Олександра Хацкевича і його помічників за проведену впродовж більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності.
При цьому клуб після завершення минулого сезону підписав з наставником дворічний контракт. Про те, хто буде працювати з командою далі, керівництво повідомить пізніше.
Нагадаємо, Хацкевич очолював "Динамо" з літа 2017 року. За цей період команда зуміла двічі завоювати Суперкубок України.
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