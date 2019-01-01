Показали перші робочі дні лучанина, який перший в Україні з синдромом Дауна здобув вищу освіту. ВІДЕО

Богдан Кравчук, який першим в Україні із синдромом Дауна здобув вищу освіту, працює в інституті післядипломної педагогічної освіти.



Так, його робочий день розпочинається о 08:30, інформує



Хлопець вже майже тиждень працює у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.



Богдан каже, що поки у нього ознайомчий період. Він вивчає експонати, яких у Музеї історії освіти Волині понад 2 тисячі.



"Вивчити маю. У мене перший – це давня історія освіти Волині: часів київської Русі, Галицько-Волинської держави. Розвиток освіти у 14-15 столітті. У мене тут закладка, на якій сторінці я зупинився. Це книга історії освіти України, не тільки Волині", - розповідає хлопець.



Також ще один напрямок роботи Богдана - це ведення електронного каталогу сховища.



Він розповідає, вивчає інформацію, щоб у майбутньому проводити екскурсії для педагогів музею.



"Була Луцька братська школа. Що до Луцького братства, то туди входили Костянтин Острозький, Іпатій Потій, Мелентій Смотрицький. Мені стенди подобаються, дітки на стендах, історія освіти Волині особливо у роки війни як освіта розвивалася", - ділиться враженнями хлопець.



Ректор інституту Петро Олешко зауважує, що Богдан - старанний працівник і відкрита, позитивна людина. Крім цього, додає, що про хлопця чув, ще коли він був студентом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



"У нас є обласний ресурсний центр інклюзивної підтримки, наші працівники із 1-го вересня вийдуть на роботу, будуть працювати із цим хлопцем. Задача головна – дати йому побільше навиків. Для мене головне, що він буде розвиватися. А так і мама знає, що він тут під захистом, він у соціумі", каже ректор Волинського післядипломного інституту.



Зі слів Богдана Кравчука, у перші робочі дні він звикає до усього нового. Розповідає, що впевнений у позитивному майбутньому в колективі, де, за його словами, його добре сприймають.



Керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначає, цього року працевлаштували 170 безробітних волинян з інвалідністю. Чи є серед працевлаштованих люди з синдромом Дауна - не знає.



"9 осіб відкрили підприємницьку діяльність, отримали одноразову допомогу і займаються підприємницькою діяльністю. 46 осіб пройшли навчання, мали можливість здобути професію і реалізувати себе на ринку праці", - розповідає Роман Романюк.



Зі слів Романа Романюка, закон зобов’язує, щоб на підприємстві, де працює від 8 до 20 чоловік обов’язково була особа з інвалідністю.



Додає, в області 248 роботодавців у 2018 році не мали у своєму штаті осіб з інвалідністю.















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