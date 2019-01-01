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Молодик, який на смерть збив волинянина, відбувся умовним покаранням

Молодик, який на смерть збив волинянина, відбувся умовним покаранням
21-річний волинянин, який на смерть збив 53-річного чоловіка на трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне», відбувся умовним покаранням на три роки.

Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання встановили, що 29 листопада минулого року обвинувачений рухався автомобілем Volkswagen Golf по трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Війниця Локачинського району.

Так, перевищуючи максимальну швидкість руху в населеному пункті, водій був неуважний під час руху автомобіля, через що завчасно не зреагував на зміну дорожньої обстановки, допустивши наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині дороги.

Внаслідок ДТП чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Його смерть настала внаслідок тупої травми голови, з розтрощенням кісток черепа та пошкодженням мозку.

Відзначимо, що обвинувачений повністю визнав свою вину. Зазначив, що пропонував відшкодувати кошти на похорон сину загиблого, однак той відмовився отримувати гроші. Водій просив суд не позбавляти його волі.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки, змінивши це покарання на умовне терміном на 3 роки.

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Теги: смерть, аварія, чоловік, суд, умовне
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