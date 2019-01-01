Резонансна аварія у Харкові: вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін





Про це передає



Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова залишився у силі – 10 років позбавлення волі для кожного.



Так, сьогодні, 14 серпня, у Харківському апеляційному суді відбувався розгляд апеляційних скарг Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, подані на вирок Київського районного суду міста Харкова.



Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 2 роки, а також звільнити її від відбування покарання, визначивши випробувальний термін.



А захист Дронова — виправдати його і закрити кримінальне провадження стосовно нього.



Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.



Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.



Після цього Зайцева та Дронов подали апеляції.

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