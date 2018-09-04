вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
14 серпня Православна Церква відзначає свято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього і день пам’яті святих мучеників Маккавеїв.

У луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської відбулось святкове богослужіння, – повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ.

«Цього дня згадується давній звичай, якій існував у Константинополі, виносити Чесне Древо Хреста Господнього і обносити Його вулицями міста для його освячення і уникання хвороб, які часто траплялися саме цього спекотного місяця», – зазначили у повідомленні.

У день свята в луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської очолив протоієрей Олександр Мазурак, котрий до того ж сьогодні відзначає свій день народження. Йому співслужили настоятель собору протоієрей Володимир Яцишин та клірики храму.

За богослужінням молились багато вірян. Після Літургії були прочитані молитви на освячення меду, квітів та зілля, які віруючі люди, згідно благочестивого звичаю, принесли цього дня до храму.

У своєму слові проповіді отець Олександр наголосив на тому, що подвиг старозавітніх мучеників Маккавеїв є прикладом твердості віри, яка є найвищою цінністю у житті людини.

«Сьогодні ми також відзначаємо день Хрещення Русі, адже як свідчать літописи, саме 1 серпня, тобто 14 серпня за новим календарем, у день Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’яті святих мучеників Маккавеїв відбулось Хрещення киян у Дніпрі. Тому й існує у нашій Церкві звичай освячувати в день цього свята воду. Бережімо нашу святу Православну віру, взявши за приклад святих старозавітніх мучеників Маккавеїв», – сказав священник.

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, храм, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Резонансна аварія у Харкові: вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін
Сьогодні, 17:24
Показали перші робочі дні лучанина, який перший в Україні з синдромом Дауна здобув вищу освіту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
Молодик, який на смерть збив волинянина, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 17:14
У волинянина поліція вилучила пістолет та набої
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
19 травень, 10:01
Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО Вперше як ПЦУ: у «поліцейському» храмі Луцька – престольний празник. ФОТО
06 травень, 13:21
Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО
04 вересень, 2018, 11:02
У Луцьку збудують ще один храм. ФОТО У Луцьку збудують ще один храм. ФОТО
09 лютий, 2015, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
Сьогодні, 13:25
 1
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
Резонансна аварія у Харкові: вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін
Сьогодні, 17:24
 0
Показали перші робочі дні лучанина, який перший в Україні з синдромом Дауна здобув вищу освіту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
 0
Молодик, який на смерть збив волинянина, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 17:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿