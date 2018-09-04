У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
Сьогодні, 17:25
14 серпня Православна Церква відзначає свято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього і день пам’яті святих мучеників Маккавеїв.
У луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської відбулось святкове богослужіння, – повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ.
«Цього дня згадується давній звичай, якій існував у Константинополі, виносити Чесне Древо Хреста Господнього і обносити Його вулицями міста для його освячення і уникання хвороб, які часто траплялися саме цього спекотного місяця», – зазначили у повідомленні.
У день свята в луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської очолив протоієрей Олександр Мазурак, котрий до того ж сьогодні відзначає свій день народження. Йому співслужили настоятель собору протоієрей Володимир Яцишин та клірики храму.
За богослужінням молились багато вірян. Після Літургії були прочитані молитви на освячення меду, квітів та зілля, які віруючі люди, згідно благочестивого звичаю, принесли цього дня до храму.
У своєму слові проповіді отець Олександр наголосив на тому, що подвиг старозавітніх мучеників Маккавеїв є прикладом твердості віри, яка є найвищою цінністю у житті людини.
«Сьогодні ми також відзначаємо день Хрещення Русі, адже як свідчать літописи, саме 1 серпня, тобто 14 серпня за новим календарем, у день Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’яті святих мучеників Маккавеїв відбулось Хрещення киян у Дніпрі. Тому й існує у нашій Церкві звичай освячувати в день цього свята воду. Бережімо нашу святу Православну віру, взявши за приклад святих старозавітніх мучеників Маккавеїв», – сказав священник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської відбулось святкове богослужіння, – повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ.
«Цього дня згадується давній звичай, якій існував у Константинополі, виносити Чесне Древо Хреста Господнього і обносити Його вулицями міста для його освячення і уникання хвороб, які часто траплялися саме цього спекотного місяця», – зазначили у повідомленні.
У день свята в луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської очолив протоієрей Олександр Мазурак, котрий до того ж сьогодні відзначає свій день народження. Йому співслужили настоятель собору протоієрей Володимир Яцишин та клірики храму.
За богослужінням молились багато вірян. Після Літургії були прочитані молитви на освячення меду, квітів та зілля, які віруючі люди, згідно благочестивого звичаю, принесли цього дня до храму.
У своєму слові проповіді отець Олександр наголосив на тому, що подвиг старозавітніх мучеників Маккавеїв є прикладом твердості віри, яка є найвищою цінністю у житті людини.
«Сьогодні ми також відзначаємо день Хрещення Русі, адже як свідчать літописи, саме 1 серпня, тобто 14 серпня за новим календарем, у день Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’яті святих мучеників Маккавеїв відбулось Хрещення киян у Дніпрі. Тому й існує у нашій Церкві звичай освячувати в день цього свята воду. Бережімо нашу святу Православну віру, взявши за приклад святих старозавітніх мучеників Маккавеїв», – сказав священник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Показали перші робочі дні лучанина, який перший в Україні з синдромом Дауна здобув вищу освіту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
У волинянина поліція вилучила пістолет та набої
Сьогодні, 17:12