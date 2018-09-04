У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили велике свято. ФОТО

14 серпня Православна Церква відзначає свято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього і день пам’яті святих мучеників Маккавеїв.У луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської відбулось святкове богослужіння, – повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ.«Цього дня згадується давній звичай, якій існував у Константинополі, виносити Чесне Древо Хреста Господнього і обносити Його вулицями міста для його освячення і уникання хвороб, які часто траплялися саме цього спекотного місяця», – зазначили у повідомленні.У день свята в луцькому храмі Всіх Святих землі Волинської очолив протоієрей, котрий до того ж сьогодні відзначає свій день народження. Йому співслужили настоятель собору протоієрейта клірики храму.За богослужінням молились багато вірян. Після Літургії були прочитані молитви на освячення меду, квітів та зілля, які віруючі люди, згідно благочестивого звичаю, принесли цього дня до храму.У своєму слові проповіді отець Олександр наголосив на тому, що подвиг старозавітніх мучеників Маккавеїв є прикладом твердості віри, яка є найвищою цінністю у житті людини.«Сьогодні ми також відзначаємо день Хрещення Русі, адже як свідчать літописи, саме 1 серпня, тобто 14 серпня за новим календарем, у день Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’яті святих мучеників Маккавеїв відбулось Хрещення киян у Дніпрі. Тому й існує у нашій Церкві звичай освячувати в день цього свята воду. Бережімо нашу святу Православну віру, взявши за приклад святих старозавітніх мучеників Маккавеїв», – сказав священник.