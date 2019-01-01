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На Волині чоловік впав у колодязь: подробиці інциденту

На Волині чоловік впав у колодязь: подробиці інциденту
У селищі Голоби чоловік впав у колодязь. Його витягали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, випадок трапився у середу, 14 серпня.

О 15:53 до служби «101» надійшов дзвінок з проханням про допомогу пенсіонеру, який впав у колодязь з водою на вулиці Горького у смт Голоби Ковельського району.

За викликом виїхали рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби Ковельського міськрайонного відділу Управління ДСНС у Волинській області.

Бійці ДСНС за допомогою штурмової драбини спустились в колодязь, обв’язали чоловіка і за 15 хвилин витягнули його на поверхню та передали лікарям.

Як пояснив врятований Іван М. 1940 року народження, він потрапив у колодязь випадково через власну необережність.

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Теги: Волинь, колодязь, волинянин, інцидент
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