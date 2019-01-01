На Волині чоловік впав у колодязь: подробиці інциденту
Сьогодні, 17:43
У селищі Голоби чоловік впав у колодязь. Його витягали рятувальники.
Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, випадок трапився у середу, 14 серпня.
О 15:53 до служби «101» надійшов дзвінок з проханням про допомогу пенсіонеру, який впав у колодязь з водою на вулиці Горького у смт Голоби Ковельського району.
За викликом виїхали рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби Ковельського міськрайонного відділу Управління ДСНС у Волинській області.
Бійці ДСНС за допомогою штурмової драбини спустились в колодязь, обв’язали чоловіка і за 15 хвилин витягнули його на поверхню та передали лікарям.
Як пояснив врятований Іван М. 1940 року народження, він потрапив у колодязь випадково через власну необережність.
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Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, випадок трапився у середу, 14 серпня.
О 15:53 до служби «101» надійшов дзвінок з проханням про допомогу пенсіонеру, який впав у колодязь з водою на вулиці Горького у смт Голоби Ковельського району.
За викликом виїхали рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби Ковельського міськрайонного відділу Управління ДСНС у Волинській області.
Бійці ДСНС за допомогою штурмової драбини спустились в колодязь, обв’язали чоловіка і за 15 хвилин витягнули його на поверхню та передали лікарям.
Як пояснив врятований Іван М. 1940 року народження, він потрапив у колодязь випадково через власну необережність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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