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На Рівненщині троє охоронців отруїлися блідими поганками

На Рівненщині троє охоронців отруїлися блідими поганками
На Ріненщині вчора, 13 серпня, у реанімаційне відділення однієї лікарні з отруєнням грибами потрапили троє дорослих.

Медики встановили, що хворі, які працюють охоронцями на одному з підприємств, вживали дикорослі гриби, які зібрали у Березному, - пише Рівне вечірнє.

Грибники були переконані, що споживали білі гриби, сироїжки та гриби-рядовки. Проте серед залишків грибів медики знайшли бліду поганку.

Працівники Держпродспоживслужби нагадують, що гриби – це харчовий продукт, який важко перетравлюється, і споживати їх можуть лише здорові дорослі. Не можна їсти грибів дітям та вагітним. В Україні є близько 80 видів неїстівних шапинкових грибів, із них 20 – особливо небезпечні.

Грибникам фахівці рекомендують остерігатися пластинчатих грибів. А перед тим, як почати готувати гриби, варто уважно їх перевірити.

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Теги: гриб, отруєння, охоронці, Рівненщина
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