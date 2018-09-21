На Рівненщині троє охоронців отруїлися блідими поганками





Медики встановили, що хворі, які працюють охоронцями на одному з підприємств, вживали дикорослі гриби, які зібрали у Березному, - пише



Грибники були переконані, що споживали білі гриби, сироїжки та гриби-рядовки. Проте серед залишків грибів медики знайшли бліду поганку.



Працівники Держпродспоживслужби нагадують, що гриби – це харчовий продукт, який важко перетравлюється, і споживати їх можуть лише здорові дорослі. Не можна їсти грибів дітям та вагітним. В Україні є близько 80 видів неїстівних шапинкових грибів, із них 20 – особливо небезпечні.



Грибникам фахівці рекомендують остерігатися пластинчатих грибів. А перед тим, як почати готувати гриби, варто уважно їх перевірити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ріненщині вчора, 13 серпня, у реанімаційне відділення однієї лікарні з отруєнням грибами потрапили троє дорослих.Медики встановили, що хворі, які працюють охоронцями на одному з підприємств, вживали дикорослі гриби, які зібрали у Березному, - пише Рівне вечірнє Грибники були переконані, що споживали білі гриби, сироїжки та гриби-рядовки. Проте серед залишків грибів медики знайшли бліду поганку.Працівники Держпродспоживслужби нагадують, що гриби – це харчовий продукт, який важко перетравлюється, і споживати їх можуть лише здорові дорослі. Не можна їсти грибів дітям та вагітним. В Україні є близько 80 видів неїстівних шапинкових грибів, із них 20 – особливо небезпечні.Грибникам фахівці рекомендують остерігатися пластинчатих грибів. А перед тим, як почати готувати гриби, варто уважно їх перевірити.

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