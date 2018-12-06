У Луцьку судили лікаря, який дав хабара патрульним





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що обвинувачений, який є лікарем-рентгенологом КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», бажаючи уникнути адміністративної відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення, порушивши правила дорожнього руху, надав неправомірну вигоду в сумі 600 гривень патрульному.



Сам обвинувачений розповів суду, що у ранкову пору завіз свою сестру на залізничний вокзал, а повертаючись додому, отримав повідомлення від медичної сестри про можливу необхідність огляду ургентного хворого, тому змінив свій маршрут, здійснивши поворот на проспекті Перемоги, вважаючи, що зробив це у межах ПДР, оскільки не бачив жодних знаків.



Він зазначив, що його діями не була створена аварійна обстановка, нікому з водіїв цей маневр не зашкодив, оскільки рух був вільним. Через кілька метрів його наздогнали працівники патрульної поліції та повідомили про порушення, яке він допустив. Щоб переконатись у здійсненому ним порушенні ПДР, він поїхав з поліцейськими на місце його вчинення та переконався, що там наявний знак, який забороняв маневр.



Оскільки він поспішав на роботу після отриманого виклику від медичної сестри, який, як він пояснив, є попереджувальним, адже екстреність виникає з моменту повідомлення лікарем, а такий дзвінок він отримав дещо згодом, тому просив поліцейського обмежитись зауваженням і відпустити.



З його слів, поліцейський наполягав на складенні постанови, називав приблизну суму штрафу (425 грн), а він поспішав на роботу, тому спочатку просив поліцейських проїхати з ним на приймальне відділення лікарні, щоб після огляду пацієнта скласти постанову, а потім – оплатив штраф на місці, надавши приблизно таку суму, яка називалась поліцейським у якості штрафу.



Зазначив, що поліцейський попереджав його про кримінальну відповідальність, однак він не розумів, що таке неправомірна вигода і думав, що діє у межах закону, оплачуючи штраф на місці, адже раніше ніколи не притягувався до адміністративної відповідальності. Наголосив, що кошти давав поліцейському, як штраф за порушення ПДР, оплачуючи його на місці, а не за те, щоб він не складав постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. Тож він просив його виправдати.



Незважаючи на невизнання вини, вона доведена зібраними доказами, зокрема показами свідків.



Один зі свідків, який під час стажування перебував у наряді, розповів, що підійшовши до автомобіля, чув, як водій пропонував надати неправомірну вигоду в якості «подяки». Під час розмови повідомляв, що поспішає до лікарні, бо працює лікарем і пацієнту необхідна його допомога. Бачив, як він надав грошові кошти в сумі 400 грн, поклавши їх на капот поліцейського автомобіля, де патрульний почав складати постанову. Водія було попереджено про кримінальну відповідальність за дачу неправомірної вигоди. Після чого водій знову почав просити, щоб його відпустили, бо він дуже поспішає і поклав на капот поліцейському ще 200 грн. Тож було викликано слідчо-оперативну групу.



Відтак, суд визнав порушника винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі семисот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 тисяч 750 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медик Луцької міської клінічної лікарні, який поспішаючи до пацієнта, порушив правила дорожнього руху та був зупинений патрульними, надав їм неправомірну вигоду в сумі 600 гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що обвинувачений, який є лікарем-рентгенологом КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», бажаючи уникнути адміністративної відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення, порушивши правила дорожнього руху, надав неправомірну вигоду в сумі 600 гривень патрульному.Сам обвинувачений розповів суду, що у ранкову пору завіз свою сестру на залізничний вокзал, а повертаючись додому, отримав повідомлення від медичної сестри про можливу необхідність огляду ургентного хворого, тому змінив свій маршрут, здійснивши поворот на проспекті Перемоги, вважаючи, що зробив це у межах ПДР, оскільки не бачив жодних знаків.Він зазначив, що його діями не була створена аварійна обстановка, нікому з водіїв цей маневр не зашкодив, оскільки рух був вільним. Через кілька метрів його наздогнали працівники патрульної поліції та повідомили про порушення, яке він допустив. Щоб переконатись у здійсненому ним порушенні ПДР, він поїхав з поліцейськими на місце його вчинення та переконався, що там наявний знак, який забороняв маневр.Оскільки він поспішав на роботу після отриманого виклику від медичної сестри, який, як він пояснив, є попереджувальним, адже екстреність виникає з моменту повідомлення лікарем, а такий дзвінок він отримав дещо згодом, тому просив поліцейського обмежитись зауваженням і відпустити.З його слів, поліцейський наполягав на складенні постанови, називав приблизну суму штрафу (425 грн), а він поспішав на роботу, тому спочатку просив поліцейських проїхати з ним на приймальне відділення лікарні, щоб після огляду пацієнта скласти постанову, а потім – оплатив штраф на місці, надавши приблизно таку суму, яка називалась поліцейським у якості штрафу.Зазначив, що поліцейський попереджав його про кримінальну відповідальність, однак він не розумів, що таке неправомірна вигода і думав, що діє у межах закону, оплачуючи штраф на місці, адже раніше ніколи не притягувався до адміністративної відповідальності. Наголосив, що кошти давав поліцейському, як штраф за порушення ПДР, оплачуючи його на місці, а не за те, щоб він не складав постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. Тож він просив його виправдати.Незважаючи на невизнання вини, вона доведена зібраними доказами, зокрема показами свідків.Один зі свідків, який під час стажування перебував у наряді, розповів, що підійшовши до автомобіля, чув, як водій пропонував надати неправомірну вигоду в якості «подяки». Під час розмови повідомляв, що поспішає до лікарні, бо працює лікарем і пацієнту необхідна його допомога. Бачив, як він надав грошові кошти в сумі 400 грн, поклавши їх на капот поліцейського автомобіля, де патрульний почав складати постанову. Водія було попереджено про кримінальну відповідальність за дачу неправомірної вигоди. Після чого водій знову почав просити, щоб його відпустили, бо він дуже поспішає і поклав на капот поліцейському ще 200 грн. Тож було викликано слідчо-оперативну групу.Відтак, суд визнав порушника винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі семисот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 тисяч 750 гривень.

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