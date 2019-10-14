Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» виступлять у Луцьку*

Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня о 20:00 у РЦ «Промінь».«ВАР'ЯТИ-ШОУ» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки!За вісім років існування «ВАР'ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор – це гумор найвищого ґатунку! Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!«ВАР'ЯТИ-ШОУ» – це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках. І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.Порадуйте своїх близьких найкращим подарунком і в жодному разі не забудьте про себе!Організатор події: Івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».Детальніше про подію тут:Квитки:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:+380 66 555 79 86+380 97 376 85 93