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Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» виступлять у Луцьку*

Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» виступлять у Луцьку*
Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня о 20:00 у РЦ «Промінь».

«ВАР'ЯТИ-ШОУ» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки!

За вісім років існування «ВАР'ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор – це гумор найвищого ґатунку! Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!

«ВАР'ЯТИ-ШОУ» – це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках. І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.

Порадуйте своїх близьких найкращим подарунком і в жодному разі не забудьте про себе!

Організатор події: Івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».

Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/2371186146472103/

Квитки:

- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://kasa.in.ua/ua/luck/humor/sergij-pritula-ta-varati-sou-2019-10-14
- https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-65/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93




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Теги: концерт, Луцьк
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