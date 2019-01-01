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Чи може стати Луцьк туристичним містом? АНОНС

Чи може стати Луцьк туристичним містом? АНОНС
Чи може стати Луцьк туристичним та чи приваблює він гостей з інших міст та країн? Як відбувається промоція Луцька та який портрет середньостатистичного туриста?

Чи може Луцьк отримати статус одного із найвідвідуваніших в Україні? - дивіться у четвер, 15 серпня, о 20:00 в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.

«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують у програмі.


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Теги: Протилежний погляд
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Коментарі 1
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Чтобы Луцк был более привлекательным туристическим городом требуется решить вопрос комфортного их доезда в Луцк,любым видом транспорта; что железной дорогой ,что автобусами,что авиацией
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