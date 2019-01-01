Чи може стати Луцьк туристичним містом? АНОНС

Чи може стати Луцьк туристичним та чи приваблює він гостей з інших міст та країн? Як відбувається промоція Луцька та який портрет середньостатистичного туриста?Чи може Луцьк отримати статус одного із найвідвідуваніших в Україні? - дивіться у четвер, 15 серпня, о 20:00 в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують у програмі.