Чи може стати Луцьк туристичним містом? АНОНС
Сьогодні, 20:00
Чи може стати Луцьк туристичним та чи приваблює він гостей з інших міст та країн? Як відбувається промоція Луцька та який портрет середньостатистичного туриста?
Чи може Луцьк отримати статус одного із найвідвідуваніших в Україні? - дивіться у четвер, 15 серпня, о 20:00 в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.
«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують у програмі.
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Чи може Луцьк отримати статус одного із найвідвідуваніших в Україні? - дивіться у четвер, 15 серпня, о 20:00 в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.
«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують у програмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чтобы Луцк был более привлекательным туристическим городом требуется решить вопрос комфортного их доезда в Луцк,любым видом транспорта; что железной дорогой ,что автобусами,что авиацией
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