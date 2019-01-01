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У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу

У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу
У Луцьку КП "Ласка" проведе безкоштовну вакцинацію для собак та котів.

Про це повідомляють на сторінці притулку у facebook.

"Так, у суботу, 17 серпня, за адресою Дружби Народів, 4 (за ринком) з 9:00 до 12:00 проводитиметься безкоштовна вакцинація домашніх тварин (котів та собак) від сказу (вакциною РАБІСТАР), організована КП «Ласка» та держпродспоживслужбою", - йдеться в повідомленні.

Власники тварин обов’язково повинні мати про собі документи, які посвідчують особу.



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Теги: сказ, КП
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