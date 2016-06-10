Бив ногами, палицею і табуреткою: волинянин забив до смерті коханця дружини





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8 квітня 2019 року чоловік, прибувши додому із Білорусі, застав вдома дружину із коханцем. Як стверджує обвинувачуваний, він вже тривалий час обґрунтовано підозрював дружину у подружній зраді.



Між чоловіками зав’язалася суперечка після того, як обвинувачений попросив коханця дружини покинути будинок. Тоді останній зізнався у тому, що мав із його дружиною інтимну близькість. Після цього чоловік побив коханця дружини руками, ногами, табуреткою, пустим відром та палкою.



Після конфлікту, він сів щоб заспокоїтися, випив води та вирішив, що йде від дружини. У той же вечір взяв свого сина та пішов до знайомого щоб заночувати. Чоловіки випили горілки та повкладалися спати.



Незабаром прийшла сусідка, яка сповістила чоловікам, що той вбив коханця дружини. Обвинувачений не підозрював про смерть внаслідок побиття. Одразу зателефонував в поліцію та повідомив свої координати.



Відповідно до ст.116 КК України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання) суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, заставши дружину з коханцем, побив останнього до смерті руками, ногами, відром, табуреткою та палкою.Про це йдеться у вироці Ратнівського районного суду - пише ІА "Конкурент" 8 квітня 2019 року чоловік, прибувши додому із Білорусі, застав вдома дружину із коханцем. Як стверджує обвинувачуваний, він вже тривалий час обґрунтовано підозрював дружину у подружній зраді.Між чоловіками зав’язалася суперечка після того, як обвинувачений попросив коханця дружини покинути будинок. Тоді останній зізнався у тому, що мав із його дружиною інтимну близькість. Після цього чоловік побив коханця дружини руками, ногами, табуреткою, пустим відром та палкою.Після конфлікту, він сів щоб заспокоїтися, випив води та вирішив, що йде від дружини. У той же вечір взяв свого сина та пішов до знайомого щоб заночувати. Чоловіки випили горілки та повкладалися спати.Незабаром прийшла сусідка, яка сповістила чоловікам, що той вбив коханця дружини. Обвинувачений не підозрював про смерть внаслідок побиття. Одразу зателефонував в поліцію та повідомив свої координати.Відповідно до ст.116 КК України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання) суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки.

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