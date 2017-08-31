Почерк, гроші, бурштин, вибухівка: волинські криміналісти показали, як проводять експертизи. ВІДЕО





Працює вона не так давно – з січня цього року, але вже встигли дослідити більше трьохсот кілограмів бурштину. Про це йдеться в сюжеті



Перевіряють його на густину, міцність, вагу та навіть під колір під ультрафіолетовою лампою.



Далі оцінюють вартість каміння.



Сонячне каміння для перевірки сюди привозять із різних областей України. Бо таких лабораторій – мало.



Та не лише перевіркою сонячного каменю займаються у державному експертно-криміналістичному центрі в Луцьку. Наприклад, фахівці відділу почеркознавчих досліджень можуть легко відрізнити підроблені документи та підписи.



Перевіряють тут і банкноти. Вже навіть мають власну колекцію фальшивок.



Свою колекцію мають і в секторі вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень. На стіні – макети саморобної вибухівки. Всі ці зразки поліцейські колись знаходили на Волині.



Та працюють тут не тільки із вибухівкою.



А ось у відділі досліджень матеріальних речовин колекцій немає. Тут перевіряють алкогольні напої, найчастіше, сурогат. Спеціалісти “розкладають” алкоголь на складники і таким чином виявляють підробки.



Найбільше замовлень тут від муніципалів.



А ось до працівників біологічного відділу, де перевіряють кров, слину та волосся, найчастіше звертаються із Нацполіції.



У НДЕКЦ зазначають, що звернутись до установи можуть не лише правоохоронці. За окремим прайсом спеціалісти можуть оцінити, чи якісне домашнє вино, або ж визначити, чи справжній заповіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лабораторії Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС спеціалісти перевіряють сонячне каміння.Працює вона не так давно – з січня цього року, але вже встигли дослідити більше трьохсот кілограмів бурштину. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Перевіряють його на густину, міцність, вагу та навіть під колір під ультрафіолетовою лампою.Далі оцінюють вартість каміння.Сонячне каміння для перевірки сюди привозять із різних областей України. Бо таких лабораторій – мало.Та не лише перевіркою сонячного каменю займаються у державному експертно-криміналістичному центрі в Луцьку. Наприклад, фахівці відділу почеркознавчих досліджень можуть легко відрізнити підроблені документи та підписи.Перевіряють тут і банкноти. Вже навіть мають власну колекцію фальшивок.Свою колекцію мають і в секторі вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень. На стіні – макети саморобної вибухівки. Всі ці зразки поліцейські колись знаходили на Волині.Та працюють тут не тільки із вибухівкою.А ось у відділі досліджень матеріальних речовин колекцій немає. Тут перевіряють алкогольні напої, найчастіше, сурогат. Спеціалісти “розкладають” алкоголь на складники і таким чином виявляють підробки.Найбільше замовлень тут від муніципалів.А ось до працівників біологічного відділу, де перевіряють кров, слину та волосся, найчастіше звертаються із Нацполіції.У НДЕКЦ зазначають, що звернутись до установи можуть не лише правоохоронці. За окремим прайсом спеціалісти можуть оцінити, чи якісне домашнє вино, або ж визначити, чи справжній заповіт.

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