Лучани «здали» муніципалам сусіда, який викинув у дворі будівельне сміття. ФОТО
Сьогодні, 07:17
В департамент муніципальної варти надійшло звернення на лінію ГШР про засмічення прибудинкової території на вул. Саперів, 17 будівельними відходами.
Про це муніципали інформують у facebook.
"В ході реагування на звернення інспектором департаменту було виявлено, що один з мешканців вказаного будинку здійснюючи заміну вікон та дверей у квартирі, усе сміття викидав прямо біля будинку а згодом утворив сміттєзвалище біля сміттєвих контейнерів.
За порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька на порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 340 до 1700 гривень", - йдеться в повідомленні.
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Про це муніципали інформують у facebook.
"В ході реагування на звернення інспектором департаменту було виявлено, що один з мешканців вказаного будинку здійснюючи заміну вікон та дверей у квартирі, усе сміття викидав прямо біля будинку а згодом утворив сміттєзвалище біля сміттєвих контейнерів.
За порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька на порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 340 до 1700 гривень", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ти ба, яка с&ка ?
на бутилку його посадити...
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