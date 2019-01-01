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Лучани «здали» муніципалам сусіда, який викинув у дворі будівельне сміття. ФОТО

Лучани «здали» муніципалам сусіда, який викинув у дворі будівельне сміття. ФОТО
В департамент муніципальної варти надійшло звернення на лінію ГШР про засмічення прибудинкової території на вул. Саперів, 17 будівельними відходами.

Про це муніципали інформують у facebook.

"В ході реагування на звернення інспектором департаменту було виявлено, що один з мешканців вказаного будинку здійснюючи заміну вікон та дверей у квартирі, усе сміття викидав прямо біля будинку а згодом утворив сміттєзвалище біля сміттєвих контейнерів.

За порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька на порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 340 до 1700 гривень", - йдеться в повідомленні.

Лучани «здали» муніципалам сусіда, який викинув у дворі будівельне сміття. ФОТО
Лучани «здали» муніципалам сусіда, який викинув у дворі будівельне сміття. ФОТО
Лучани «здали» муніципалам сусіда, який викинув у дворі будівельне сміття. ФОТО

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Теги: муніципали, будівельне сміття, Саперів, протокол
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Коментарі 2
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Ти ба, яка с&ка ?
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на бутилку його посадити...
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