Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»





Сама ж порушниця проживає на вул. Маковського, 2 - інформує департамент муніципальної варти у



За порушення Правил благоустрою міста Луцька на громадянку складено протокол про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 КУпАП, який буде передано для розгляду адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Дана стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 340 до 1700 гривень.



З громадянкою проведено профілактичну бесіду та попереджено про недопущення засмічення територій загального користування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори муніципальної варти під час чергування виявили лучанку, яка викидала сміття на території загального користування - просто під паркан приватного будинку, що на вулиці Маковського, 6.Сама ж порушниця проживає на вул. Маковського, 2 - інформує департамент муніципальної варти у facebook За порушення Правил благоустрою міста Луцька на громадянку складено протокол про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 КУпАП, який буде передано для розгляду адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Дана стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 340 до 1700 гривень.З громадянкою проведено профілактичну бесіду та попереджено про недопущення засмічення територій загального користування.

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