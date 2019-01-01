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Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»

Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»
Інспектори муніципальної варти під час чергування виявили лучанку, яка викидала сміття на території загального користування - просто під паркан приватного будинку, що на вулиці Маковського, 6.

Сама ж порушниця проживає на вул. Маковського, 2 - інформує департамент муніципальної варти у facebook.

За порушення Правил благоустрою міста Луцька на громадянку складено протокол про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 КУпАП, який буде передано для розгляду адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Дана стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 340 до 1700 гривень.

З громадянкою проведено профілактичну бесіду та попереджено про недопущення засмічення територій загального користування.

Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»
Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»

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Теги: муніципали, паркан, протокол, зозуля, сміття
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