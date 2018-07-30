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У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО

У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО
Працівники муніципальної варти продовжують виявляти порушників, які здійснюють торгівлю алкогольними виробами з рук. Цього разу порушення зафіксовали на пр-ті Грушевського, 4а.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

На громадянина, який продавав алкоголь складено протокол про адміністративне правопорушення передбачене ч.3 ст. 156 КУпАП, який буде передано для розгляду в Луцький міськрайонний суд.

Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які вступили в дію з початку 2019 року, суми штрафів за порушення передбачені ч.3, 4 ст. 156 суттєво зросли.

Так, за торгівлю алкоголем з рук на винних осіб чекає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень, а за повторне вчинення дій передбачених частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення – від 10200 до 20400 гривень.

У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО
У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО
У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО

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Теги: муніципали, протокол, алкоголь, сурогат
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