У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО





Про це інформує департамент муніципальної варти у



На громадянина, який продавав алкоголь складено протокол про адміністративне правопорушення передбачене ч.3 ст. 156 КУпАП, який буде передано для розгляду в Луцький міськрайонний суд.



Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які вступили в дію з початку 2019 року, суми штрафів за порушення передбачені ч.3, 4 ст. 156 суттєво зросли.



Так, за торгівлю алкоголем з рук на винних осіб чекає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень, а за повторне вчинення дій передбачених частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення – від 10200 до 20400 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники муніципальної варти продовжують виявляти порушників, які здійснюють торгівлю алкогольними виробами з рук. Цього разу порушення зафіксовали на пр-ті Грушевського, 4а.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook На громадянина, який продавав алкоголь складено протокол про адміністративне правопорушення передбачене ч.3 ст. 156 КУпАП, який буде передано для розгляду в Луцький міськрайонний суд.Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які вступили в дію з початку 2019 року, суми штрафів за порушення передбачені ч.3, 4 ст. 156 суттєво зросли.Так, за торгівлю алкоголем з рук на винних осіб чекає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень, а за повторне вчинення дій передбачених частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення – від 10200 до 20400 гривень.

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