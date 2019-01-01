15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор» Юрій Ольховий (на фото).
Також день народження цього дня святкують екс-депутат Луцької міської ради Сергій Волик та екс-нападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
У цей день Указом Президента України щорічно відзначається День археологів.
За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.
Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
У цей день 1977 року була створена Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Вона розміщена в приміщенні колишніх келій монастиря католицького ордена Бернардинів, пам'ятки архітектури 17 століття.
15 серпня 2002 року почесним лучанином став колишній мер міста Антон Кривицький.
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Також день народження цього дня святкують екс-депутат Луцької міської ради Сергій Волик та екс-нападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
У цей день Указом Президента України щорічно відзначається День археологів.
За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.
Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
У цей день 1977 року була створена Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Вона розміщена в приміщенні колишніх келій монастиря католицького ордена Бернардинів, пам'ятки архітектури 17 століття.
15 серпня 2002 року почесним лучанином став колишній мер міста Антон Кривицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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