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15 серпня на Волині: гортаючи календар

15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор» Юрій Ольховий (на фото).

Також день народження цього дня святкують екс-депутат Луцької міської ради Сергій Волик та екс-нападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

У цей день Указом Президента України щорічно відзначається День археологів.

За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.

Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.

У цей день 1977 року була створена Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Вона розміщена в приміщенні колишніх келій монастиря католицького ордена Бернардинів, пам'ятки архітектури 17 століття.

15 серпня 2002 року почесним лучанином став колишній мер міста Антон Кривицький.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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