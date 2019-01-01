15 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор»(на фото).Також день народження цього дня святкують екс-депутат Луцької міської радита екс-нападник ФК "Волинь"Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!У цей день Указом Президента України щорічно відзначається День археологів.За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.У цей день 1977 року була створена Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Вона розміщена в приміщенні колишніх келій монастиря католицького ордена Бернардинів, пам'ятки архітектури 17 століття.15 серпня 2002 року почесним лучанином став колишній мер міста Антон Кривицький.