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На хабарі у пів мільйона доларів затримали замміністра з питань тимчасово окупованих територій

На хабарі у пів мільйона доларів затримали замміністра з питань тимчасово окупованих територій
Увечері середи, 14 серпня, правоохоронці прийшли з обшуками до заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Про це спочатку в соцмережах повідомила його дружина Юлія - повідомляє ТСН

"До відома суспільства Держави Україна. Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас вдома відбувається обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - написала Юлія Гримчак у Facebook.

Згодом у НАБУ та СБУ підтвердили затримання Гримчака та його помічника.

"14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ", - повідомили в НАБУ.

Ідеться про отримання хабаря.

"Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані "на гарячому", - ідеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.




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