На хабарі у пів мільйона доларів затримали замміністра з питань тимчасово окупованих територій

Юрія Гримчака.



Про це спочатку в соцмережах повідомила його дружина Юлія - повідомляє



"До відома суспільства Держави Україна. Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас вдома відбувається обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - написала Юлія Гримчак у



Згодом у НАБУ та СБУ підтвердили затримання Гримчака та його помічника.



"14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ", - повідомили в НАБУ.



Ідеться про отримання хабаря.



"Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані "на гарячому", - ідеться в повідомленні.



Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері середи, 14 серпня, правоохоронці прийшли з обшуками до заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осібПро це спочатку в соцмережах повідомила його дружина- повідомляє ТСН "До відома суспільства Держави Україна. Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас вдома відбувається обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - написала Юлія Гримчак у Facebook Згодом у НАБУ та СБУ підтвердили затримання Гримчака та його помічника."14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ", - повідомили в НАБУ.Ідеться про отримання хабаря."Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані "на гарячому", - ідеться в повідомленні.Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

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