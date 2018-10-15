Українку засудили у США на 20 років за порноролики з дворічною донькою
Сьогодні, 06:40
Суд у США засудив українку до 20 років в’язниці за порноролики з дворічною донькою, які вона надсилала своєму американському бойфренду.
Суд над киянкою Оленою Каліченко, якій на момент злочину було 27 років, тривав кілька років. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".
50-річний бойфренд жінки – рієлтор Джозеф Валеріо – щедро платив за порноролики з дворічною дівчинкою.
Зокрема, $8 тис. вона отримала за два десятки коротких кліпів та ще $12 тис. – за диск з відвертим відео дитини. Саме цей диск жінка послала поштою, але він потрапив до рук ФБР.
Валеріо заарештували та засудили до 60 років, а українку виманили до США під приводом свідчення проти чоловіка і затримали, коли вона вийшла з літака в Нью-Йорку.
Каліченко засудили на 20 років з подальшою депортацією в Україну.
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Суд над киянкою Оленою Каліченко, якій на момент злочину було 27 років, тривав кілька років. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".
50-річний бойфренд жінки – рієлтор Джозеф Валеріо – щедро платив за порноролики з дворічною дівчинкою.
Зокрема, $8 тис. вона отримала за два десятки коротких кліпів та ще $12 тис. – за диск з відвертим відео дитини. Саме цей диск жінка послала поштою, але він потрапив до рук ФБР.
Валеріо заарештували та засудили до 60 років, а українку виманили до США під приводом свідчення проти чоловіка і затримали, коли вона вийшла з літака в Нью-Йорку.
Каліченко засудили на 20 років з подальшою депортацією в Україну.
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