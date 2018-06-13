Волинська збірна з футболу серед дівчат програла суперницям. ВІДЕО





Волинянки повели в рахунку в середині 1-го тайму: результативним ударом відзначилася Юлія В’ялих. Про це інформує



Та ще в першому таймі футболістки з Івано-Франківська двічі влучили в сітку воріт суперниць. Тотальна ігрова перевага у другій 35-хвилинці особливих дивідендів волинянкам не принесла: м’яч вперто не йшов у ворота гостей, а рахунок 1:2 на користь гостей так і протримався до фінального свистка.



Ігрові баталії в Голобах привернули увагу не лише місцевих вболівальників, а й футбольних функціонерів та тренерів.



Загалом учасницями турніру є 12 команд, поділених на три групи. Дві кращі з них здобудуть право наступного року зіграти у вищій лізі України серед дівочих команд U-15.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На стадіоні “Дружба” в Голобах стартував чемпіонат України з футболу серед дівочих команд U-15 у першій лізі. В матчі відкриття турніру збірна Волині, за яку грають футболістки з Володимира-Волинського, Ковеля та Ковельського району, поступилася команді ДЮСШ №-3 з Івано-Франківська.Волинянки повели в рахунку в середині 1-го тайму: результативним ударом відзначилася. Про це інформує 12 канал Та ще в першому таймі футболістки з Івано-Франківська двічі влучили в сітку воріт суперниць. Тотальна ігрова перевага у другій 35-хвилинці особливих дивідендів волинянкам не принесла: м’яч вперто не йшов у ворота гостей, а рахунок 1:2 на користь гостей так і протримався до фінального свистка.Ігрові баталії в Голобах привернули увагу не лише місцевих вболівальників, а й футбольних функціонерів та тренерів.Загалом учасницями турніру є 12 команд, поділених на три групи. Дві кращі з них здобудуть право наступного року зіграти у вищій лізі України серед дівочих команд U-15.

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