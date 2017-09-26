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В Україні до кінця 2020 року ліквідують 83 банки

В Україні до кінця 2020 року ліквідують 83 банки
Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банки.

Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв’ю для LIGA.net, – передає Економічна правда.

За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.

“До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го – ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків – в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки – ми за законом не маємо права їх ліквідувати”, – розповіла Рекрут.

Також вона підкреслила, що “монстрів”, таких як Дельта або Надра, вже не буде”.

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Теги: банк, ліквідація, фонд гарантування вкладів, гроші
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