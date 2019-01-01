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Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу

Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу
На послуги з прибирання снігу цього року в місті Луцьку готові спрямувати 2,396 мільйона гривень.

Відкриті торги для пошуку виконавця робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив 12 серпня. Тендерні пропозиції прийматимуть до 28 серпня, а вже 29 серпня має розпочатися аукціон - інформує ІА "Волинські новини".

Кошти на прибирання снігу в Луцьку спрямують із місцевого бюджету.

Мова йде про утримання вулиць міста в належному стані в зимовий період 2019 року, а саме очищення вулиць від снігу спецтехнікою, у тому числі робота навантажувача, робота механізмів з щітками та відвалом, робота трактора з відвалом, робота автогрейдера, чергування спецтехніки, чергування навантажувача, чергування механізмів з щітками та відвалом.

Окрім цих послуг, за вказану вище суму в Луцьку хочуть придбати 750 тонн піщано-соляної суміші, 750 тонн щебенево-соляної суміші та 220 тонн солі.

Серед вимог до учасників торгів – наявність спеціалізованих автотранспортних засобів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації; утримання в належному експлуатаційному стані вулично-шляхової мережі міста.

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Теги: сніг, прибирання, тендер, техніка
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