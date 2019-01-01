Синоптики прогнозують до 33 градусів тепла
Сьогодні, 08:53
На заході України у четвер, 15 серпня, продовжать йти дощі. Повітря вдень місцями прогріється до 33 градусів тепла.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 серпня в західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 17-22°, на Вінниччині та Київщині 22-27°. На решті території без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°", - вказали синоптики.
Вітер в Україні південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 серпня в західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 17-22°, на Вінниччині та Київщині 22-27°. На решті території без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°", - вказали синоптики.
Вітер в Україні південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
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