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У луцькій лікарні пацієнтці зробили унікальну операцію

У луцькій лікарні пацієнтці зробили унікальну операцію
На електронну адресу Луцької міської клінічної лікарні надійшла подяка від жительки Львівської області для лікаря-хірурга Олександра Христюка, який зробив їй складну операцію.

Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні на своїй сторінці у facebook.

Жінка стверджує у листі, що зі своєю проблемою об'їздила пів України, щоб вирішити її правильно і без рецидивів. І тільки Олександр Христюк провів рідкісну та унікальну лапараскопічну операцію у черевній порожнині.

У лікарню звернулася хвора, яка страждала запорами та частковою кишковою непрохідністю 15 років. Обстеживши, встановили діагноз - доліхосігма.

"Потрібно було робити резекцію сигмовидної кишки. Зазвичай, у таких випадках виконується класична велика операція. Проте, маючи всі можливості пацієнтці запропонували видалити сигмовидну кишку лапароскопічно. Вона відразу погодилася, хоча знала, що подібна операція проводитиметься вперше. Операція відбулася успішно і хвора на 3 день пішла додому", - розповідає лікар-хірург Олександр Христюк.

Довідка. При доліхосігмі збільшується сигмовидна кишка, порушується моторика і випорожнення товстої кишки. Хворого турбують хронічні запори, вздуття живота та рецедивуючий абдомінальний біль. Крім того, це - психологічна і соціальна проблема. Людина боїться щось не те або зайве з'їсти та "вийти у люди".

У луцькій лікарні пацієнтці зробили унікальну операцію
У луцькій лікарні пацієнтці зробили унікальну операцію

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Теги: операція, лікарі, Ковель
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