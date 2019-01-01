У луцькій лікарні пацієнтці зробили унікальну операцію
Сьогодні, 09:24
На електронну адресу Луцької міської клінічної лікарні надійшла подяка від жительки Львівської області для лікаря-хірурга Олександра Христюка, який зробив їй складну операцію.
Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні на своїй сторінці у facebook.
Жінка стверджує у листі, що зі своєю проблемою об'їздила пів України, щоб вирішити її правильно і без рецидивів. І тільки Олександр Христюк провів рідкісну та унікальну лапараскопічну операцію у черевній порожнині.
У лікарню звернулася хвора, яка страждала запорами та частковою кишковою непрохідністю 15 років. Обстеживши, встановили діагноз - доліхосігма.
"Потрібно було робити резекцію сигмовидної кишки. Зазвичай, у таких випадках виконується класична велика операція. Проте, маючи всі можливості пацієнтці запропонували видалити сигмовидну кишку лапароскопічно. Вона відразу погодилася, хоча знала, що подібна операція проводитиметься вперше. Операція відбулася успішно і хвора на 3 день пішла додому", - розповідає лікар-хірург Олександр Христюк.
Довідка. При доліхосігмі збільшується сигмовидна кишка, порушується моторика і випорожнення товстої кишки. Хворого турбують хронічні запори, вздуття живота та рецедивуючий абдомінальний біль. Крім того, це - психологічна і соціальна проблема. Людина боїться щось не те або зайве з'їсти та "вийти у люди".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні на своїй сторінці у facebook.
Жінка стверджує у листі, що зі своєю проблемою об'їздила пів України, щоб вирішити її правильно і без рецидивів. І тільки Олександр Христюк провів рідкісну та унікальну лапараскопічну операцію у черевній порожнині.
У лікарню звернулася хвора, яка страждала запорами та частковою кишковою непрохідністю 15 років. Обстеживши, встановили діагноз - доліхосігма.
"Потрібно було робити резекцію сигмовидної кишки. Зазвичай, у таких випадках виконується класична велика операція. Проте, маючи всі можливості пацієнтці запропонували видалити сигмовидну кишку лапароскопічно. Вона відразу погодилася, хоча знала, що подібна операція проводитиметься вперше. Операція відбулася успішно і хвора на 3 день пішла додому", - розповідає лікар-хірург Олександр Христюк.
Довідка. При доліхосігмі збільшується сигмовидна кишка, порушується моторика і випорожнення товстої кишки. Хворого турбують хронічні запори, вздуття живота та рецедивуючий абдомінальний біль. Крім того, це - психологічна і соціальна проблема. Людина боїться щось не те або зайве з'їсти та "вийти у люди".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 11-річний хлопець у гаражі розбещував дівчинку
Сьогодні, 10:02
На Волині через негоду 12 сіл сидять без світла
Сьогодні, 09:40
У луцькій лікарні пацієнтці зробили унікальну операцію
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Сьогодні, 09:00