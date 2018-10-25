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На Волині через негоду 12 сіл сидять без світла

На Волині через негоду 12 сіл сидять без світла
Через негоду станом на ранок четверга, 15 серпня, в Україні залишається без електропостачання 151 населений пункт у п'яти областях. Відтак, на Волині без світла залишились 12 населених пунктів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська – 61, Львівська – 34, Тернопільська – 25, Чернівецька – 19 та Волинська – 12", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Окрім того, станом на 7:00 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

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Теги: світло, негода, Волинь
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