У західних областях України сьогодні очікують грози





Про це інформує ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності), - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що через негоду на Волині 12 сіл



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 15 серпня, у західних та Житомирській областях очікують грози.Про це інформує ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності), - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що через негоду на Волині 12 сіл сидять без світла

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