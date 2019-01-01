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У західних областях України сьогодні очікують грози

У західних областях України сьогодні очікують грози
У четвер, 15 серпня, у західних та Житомирській областях очікують грози.

Про це інформує ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності), - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що через негоду на Волині 12 сіл сидять без світла.

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Теги: грози, синоптики, Захід
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