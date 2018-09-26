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На ремонт волинської школи виділили понад 5 мільйонів гривень

На ремонт волинської школи виділили понад 5 мільйонів гривень
Капітальний ремонт фасаду будівлі опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області», що на вулиці Незалежності, 36 планують завершити до 31 грудня 2020 року.

Відкриті торги для пошуку підрядника департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації оголосив 14 серпня. Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 вересня, а аукціон має розпочатися вже 2 вересня, - пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість капітального ремонту становить 5 728 234 гривні. Гроші на роботи спрямують із бюджетних коштів.

Ремонт включатиме демонтажні роботи, заміну дверей і вікон, зовнішнє оздоблення, улаштування ґанків та відмостки.

Усі роботи планують завершити до кінця наступного року. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом не менше 36 місяців із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

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Теги: ремонт, школа, Волинь
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