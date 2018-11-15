Двоє волинян крали телефонний кабель: люди сиділи без зв’язку





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що з листопада 2018 року по березень 2019 року двоє чоловіків за попередньою змовою, роз’єднувавши натяжний дріт, що належить ПАТ «Укртелеком», крали кабель, через що в абонентів пропадав зв’язок. Загалом зловмисники викрали 1365 метрів кабелю на загальну суму 18 тисяч 350 гривень.



Відзначимо, що між потерпілим та підозрюваними була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд визнав двох чоловіків винним та призначив їм покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши його на умовне на такий же термін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків викрадали кабель «Укртелекому» у селі Бірки Любомльського району, внаслідок чого в абонентів пропадав зв’язок. Загалом крадії обрізали майже 1,5 кілометра кабелю.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Під час судового засідання вдалося встановити, що з листопада 2018 року по березень 2019 року двоє чоловіків за попередньою змовою, роз’єднувавши натяжний дріт, що належить ПАТ «Укртелеком», крали кабель, через що в абонентів пропадав зв’язок. Загалом зловмисники викрали 1365 метрів кабелю на загальну суму 18 тисяч 350 гривень.Відзначимо, що між потерпілим та підозрюваними була укладена угода про визнання винуватості.Відтак, суд визнав двох чоловіків винним та призначив їм покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши його на умовне на такий же термін.

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