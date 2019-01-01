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У Шацьку в санаторії обікрали відпочивальника

У Шацьку в санаторії обікрали відпочивальника
У волинянина вкрали рюкзак із речами.

Учора, 14 серпня, до поліції звернувся 36-річний житель райцентру Шацьк, - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловік повідомив, що з лавки, на території санаторію, викрали його рюкзак із речами. Сума завданих збитків потерпілому становить 7 тис. грн. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 53-річний житель цього ж району.

Викрадені речі поліція вилучила та поверне законному власнику.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини скоєного злочину.



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Теги: крадіжка, рюкзак
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