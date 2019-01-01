Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО

Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє відновленню організму після операцій та важких фізичних навантажень, покращує імунітет, є природним антибіотиком - це далеко не весь перелік корисних властивостей меду. Тож активно займаються добуванням меду й виготовленням різноманітної продукції з нього і волиняни.Придбати корисні смаколики можна просто у центрі Луцька - на Театральному майдані. Пасічникрозповідає, що, на жаль, цього року обсяги видобутого меду значно зменшились. Пов'язано це з несприятливими погодними умовами."Цього року сезон провальний. Якщо минулого року ми викачали мед уже 2 травня, то цьогоріч перший мед викачали у червні. Було холодно, бджоли належно не розвивалися...Наприклад, липа цього року не те, що мало медувала, а вона вигоріла, листя почорніло та покрутилося. Тому чистого меду не вийшло", - бідкається жінка.Так, літру гречаного меду можна придбати за 150 гривень, мед із літнього різнотрав'я - 150 гривень, лісовий мед із липою - 200 гривень, мед із весняного різнотрав'я - 150 гривень. Мед із горішками та насінням вартує 110 гривень, 100 грамів сотового меду - 30 гривень. Продають на ярмарку й свічки та косметику. Наприклад, свічка зі знаменитою вежею Луцького замку коштує 70 гривень, церковні - 50-80 гривень.Пасічниккаже, що людям дуже полюбився крем-мед, де основний інгредієнт - мед, а доповнюють його арахісом, куркумою, інжиром, льоном тощо."Мед, наче консервант. Усі продукти з медом добре засвоюються організмом. Мед, як провідник. От, наприклад, льон містить Омега-3, а з медом ці кислоти засвоюються на 100%. Узагалі за своєю хімічною структурою мед схожий до плазми крові, тому якщо ви з'їли ложку меду, то весь він засвоїться", - поділився він.Крем-мед коштує 40-50 гривень, 1 грам прополісу - 2 гривні."Прополіс - природний антибіотик. Його вживають при ангінах, болю в горлі, проблемах із шлунком чи травленням. Прополіс має антибактеріальну дію, заживляє рани", - відзначив пасічник.