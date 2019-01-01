Куди піти на вихідні у Луцьку: 16 – 18 серпня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, морально готуючись до того, що вже зовсім скоро із шафи знову доведеться діставати теплий одяг.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 16 серпня



Подія: Ivan NAVI 16 серпня в Meat&Green

Тип заходу: Концерт

Місце: Meat&Green

Початок: 19:00

Що обіцяють: Молода зірка української естради, учасник національного відбору на Євробачення 2019, двократний номінант нагороди YUNA, номінант премії «Золота Жар-Птиця» - Ivan NAVI! Його пісні «Такі молоді», «Тимчасовий релакс», «Закохуюсь» займають найвищі позиціїрадіочартів. Кліпи до його пісень набирають мільйони переглядів на YouTube!







Подія: Акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка

Тип заходу: Концерт

Місце: СІТY PARK

Початок: 19:00

Що обіцяють: Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно із СІТY PARK запрошує усіх любителів творчості Скрябіна та людей, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, на акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка.



Закликають приходити з друзями, брати із собою гарний настрій, пледи чи каремати та запас добротної музики Кузьми!

Формат вільного мікрофона дозволить усім охочим виступити на імпровізованій сцені, а перший в Україні пам’ятник Андрію Кузьменку не залишить гостей без гарних фото на пам’ять.







Подія: Слухай.02. В пошуках однодумців

Тип заходу: Спілкування

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 19:00

Що обіцяють: Захід – для людей з базовими знаннями англійської мови і тих, хто приходить на події, коли дощить.



Схема заходу така: 1 – прийти самому, 2- подивитися англомовне відео, 3 – знайти співбесідника, 4 – обговорити українською. Буде присутній 1 можератор та 1 правило: «Без плати, без реєстрації, без сумнівів», – зазначають організатори.







Субота, 17 серпня



Подія: Open толока в Ангарі

Тип заходу: Прибирання

Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage – Вулиця Залізничників, 9.

Початок: 18:00

Що обіцяють: Офіційні оглядини ангару та колективне прибирання! Учасники зможуть дізнатися:

де знаходиться «Ангар-stage», що там буде, для чого це роблять. Окрім цього, ті хто завітає, долучаться до творення ГАS з іншими крутими особистостями, затусять з класними людьми та приберуть Луцьк, ну і куди ж без фото. Дрес-код: чорний одяг.



Проект реалізується за підтримки Благодійного фонду Глобального миру та розвитку (GPD Trust) та громадської організації «Молодіжна Платформа»!







Подія: День молоді 2019

Тип заходу: Святкування

Місце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки

Початок: 17:00

Що обіцяють: Цього дня для гостей заходу виступатимуть: Ярослав Карпук – суперфіналіст Голосу діти 5, призер та переможець обласних та всеукраїнських конкурсів; «West Wind»- рок-гурт міста Луцька; «Enel»- молодий рівненський гурт, який записав декілька пісень, та зняв власний кліп; «Hot brass band» - студенти Волинського коледжу культури і мистецтв, займаються стріт музикою; «Recordie band» - рок-гурт міста Луцька; Ройко Олександра та Горбач Арсен - молодий дует творчих особистостей; команда «Ліги сміху».



Окрім концертної програми в рамках заходу будуть функціонувати: майстер-класи від кращих громадських організацій міста; зона танців (сальса, зумба, капоейра); зони анімацї; фудкорт та зона відпочинку. А під закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр шоу.







Подія: Дитяча субота. Перегляд ретро-фільму «Капелюх чарівника»

Тип заходу: Кіноперегляд

Місце: Книгарня «Є»

Початок: 16:00

Що обіцяють: Книгарня «Є» запрошує дітей та їхніх батьків на перегляд діафільму «Капелюх чарівника» за мотивами твору Туве Янсон. Захід відбудеться 17 серпня. Початок – о 16:00. Попередня реєстрація – 050 15 84 770 (Ірина).







Неділя, 18 серпня



Подія: Відкрите тренування з БК «Старий Луцьк»

Тип заходу: Тренування

Місце: Стадіон СНУ ім. Лесі України за адресою – вулиця Ярощука, 30

Початок: 09:00

Що обіцяють: Для охочих кинути виклик професійним спортсменам-баскетболістам, або перевірити свій рівень фізичної підготовки в екстремальних умовах баскетболісти «Старого Луцька» проведуть відкрите тренування з тренером Тарасом Колодієм. До участі в дійстві запрошують усіх охочих, тренування – безкоштовне.

Під час тренування гості зможуть позмагатися у фізичній підготовці із професійними спортсменами, оцінити свою фізичну форму та весело й активно провести час з улюбленими гравцями.







Подія: Виставка «Скарби гербарію Стефана Мацка»

Тип заходу: Виставка

Місце: Волинський краєзнавчий музей

Початок: 10:00

Що обіцяють: У відділі природи Волинського краєзнавчого музею демонструється виставка «Скарби гербарію Стефана Мацка», підготовлена до 120-річчя від дня народження відомого польського вченого-ботаніка.



Стефан Мацко (28.08.1899 – 17.04.1967) – дослідник флори Волині, один із перших музейників краю, у 30-х роках ХХ століття очолював відділ природи музею у Луцьку. Він творець перлини природничої колекції музею – гербарію, який носить його ім’я.



Гербарій презентує флору Волині та Південного Полісся 30-х років ХХ століття. Він складається з 3385 гербарних зразків, що належать до 7 відділів, 8 класів, 54 порядків, 137 родин, 485 родів та 1058 видів, з яких 3075 аркушів судинних рослин, 240 лишайників та 70 мохів.







16 – 18 серпня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Одного разу в... Голлівуді»

Жанр: Драма, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 13:40; 16:40; 19:00; 20:30; 22:00

Про що фільм: Голлівуд наприкінці 60-их років минулого століття доживав свій "золотий вік". Тоді були зняті класичні кіношедеври, які зараз вивчаються в багатьох кіношколах. Ми побачимо цей світ очима популярного актора Ріка Далтона і його дублера Кліффа Бута. Рік раніше вистрілив всього лише в одному серіалі, а зараз хоче знайти собі відповідне місце серед розсипу зірок Голлівуду. Тим же займається і його напарник Кліфф. Навіть незважаючи на минулий успіх, домогтися нового буде ще важче. І всі ці події будуть відбуватися в той же час, коли процвітала секта відомого Чарльза Менсона...







Фільм: «Дора і Загублене місто»

Жанр: Пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:50; 13:00; 16:10; 18:10; 20:10

Про що фільм: Практично все дитинство Дора провела у джунглях, де працювали її батьки-дослідники. Але ніякі колишні пригоди не могли підготувати дівчину до небезпек старшої школи - нерозуміння, суперництва, заздрості. До того ж таємничим чином зникають батьки Дори. Але вона не була б собою, якби опустила руки. Перше кохання, а також старі та нові друзі надихають сміливу дівчину відправитися на пошуки рідних. На шляху до мети на них чекає маса випробувань, а також загадка втраченої цивілізації...







Фільм: «Хороші хлопці»

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 12:50; 15:00; 17:10; 19:40; 21:25; 23:10

Про що фільм: Історія трьох друзів-шестикласників, які планують відвідати круту вечірку. Але раніше вони повинні гарненько підготуватися, щоб не вдарити в бруд обличчям. Так починається шалена подорож по долині Сан-Фернандо, в якій треба повернути наркотики, вкрасти пиво і полагодити зламаного дрона - все це потрібно зробити, поки батьки не повернулися додому.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші осінні «дзвіночки» вже попереджають, що до кінця літа часу лишилося не так багато, а сонячних і теплих моментів буде менше й менше з кожним днем. Однак, це – не привід давати шанс передосінній хандрі брати гору над настроєм і відмовляти собі у крутому відпочинку на вихідних.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, морально готуючись до того, що вже зовсім скоро із шафи знову доведеться діставати теплий одяг.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Meat&GreenПочаток: 19:00Що обіцяють: Молода зірка української естради, учасник національного відбору на Євробачення 2019, двократний номінант нагороди YUNA, номінант премії «Золота Жар-Птиця» - Ivan NAVI! Його пісні «Такі молоді», «Тимчасовий релакс», «Закохуюсь» займають найвищі позиціїрадіочартів. Кліпи до його пісень набирають мільйони переглядів на YouTube!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: СІТY PARKПочаток: 19:00Що обіцяють: Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно із СІТY PARK запрошує усіх любителів творчості Скрябіна та людей, які хочуть провести час в теплій, дружній атмосфері, на акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка.Закликають приходити з друзями, брати із собою гарний настрій, пледи чи каремати та запас добротної музики Кузьми!Формат вільного мікрофона дозволить усім охочим виступити на імпровізованій сцені, а перший в Україні пам’ятник Андрію Кузьменку не залишить гостей без гарних фото на пам’ять.Подія:Тип заходу: СпілкуванняМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 19:00Що обіцяють: Захід – для людей з базовими знаннями англійської мови і тих, хто приходить на події, коли дощить.Схема заходу така: 1 – прийти самому, 2- подивитися англомовне відео, 3 – знайти співбесідника, 4 – обговорити українською. Буде присутній 1 можератор та 1 правило: «Без плати, без реєстрації, без сумнівів», – зазначають організатори.Подія:Тип заходу: ПрибиранняМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage – Вулиця Залізничників, 9.Початок: 18:00Що обіцяють: Офіційні оглядини ангару та колективне прибирання! Учасники зможуть дізнатися:де знаходиться «Ангар-stage», що там буде, для чого це роблять. Окрім цього, ті хто завітає, долучаться до творення ГАS з іншими крутими особистостями, затусять з класними людьми та приберуть Луцьк, ну і куди ж без фото. Дрес-код: чорний одяг.Проект реалізується за підтримки Благодійного фонду Глобального миру та розвитку (GPD Trust) та громадської організації «Молодіжна Платформа»!Подія:Тип заходу: СвяткуванняМісце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі УкраїнкиПочаток: 17:00Що обіцяють: Цього дня для гостей заходу виступатимуть: Ярослав Карпук – суперфіналіст Голосу діти 5, призер та переможець обласних та всеукраїнських конкурсів; «West Wind»- рок-гурт міста Луцька; «Enel»- молодий рівненський гурт, який записав декілька пісень, та зняв власний кліп; «Hot brass band» - студенти Волинського коледжу культури і мистецтв, займаються стріт музикою; «Recordie band» - рок-гурт міста Луцька; Ройко Олександра та Горбач Арсен - молодий дует творчих особистостей; команда «Ліги сміху».Окрім концертної програми в рамках заходу будуть функціонувати: майстер-класи від кращих громадських організацій міста; зона танців (сальса, зумба, капоейра); зони анімацї; фудкорт та зона відпочинку. А під закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр шоу.Подія:Тип заходу: КінопереглядМісце: Книгарня «Є»Початок: 16:00Що обіцяють: Книгарня «Є» запрошує дітей та їхніх батьків на перегляд діафільму «Капелюх чарівника» за мотивами твору Туве Янсон. Захід відбудеться 17 серпня. Початок – о 16:00. Попередня реєстрація – 050 15 84 770 (Ірина).Подія:Тип заходу: ТренуванняМісце: Стадіон СНУ ім. Лесі України за адресою – вулиця Ярощука, 30Початок: 09:00Що обіцяють: Для охочих кинути виклик професійним спортсменам-баскетболістам, або перевірити свій рівень фізичної підготовки в екстремальних умовах баскетболісти «Старого Луцька» проведуть відкрите тренування з тренером Тарасом Колодієм. До участі в дійстві запрошують усіх охочих, тренування – безкоштовне.Під час тренування гості зможуть позмагатися у фізичній підготовці із професійними спортсменами, оцінити свою фізичну форму та весело й активно провести час з улюбленими гравцями.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Волинський краєзнавчий музейПочаток: 10:00Що обіцяють: У відділі природи Волинського краєзнавчого музею демонструється виставка «Скарби гербарію Стефана Мацка», підготовлена до 120-річчя від дня народження відомого польського вченого-ботаніка.Стефан Мацко (28.08.1899 – 17.04.1967) – дослідник флори Волині, один із перших музейників краю, у 30-х роках ХХ століття очолював відділ природи музею у Луцьку. Він творець перлини природничої колекції музею – гербарію, який носить його ім’я.Гербарій презентує флору Волині та Південного Полісся 30-х років ХХ століття. Він складається з 3385 гербарних зразків, що належать до 7 відділів, 8 класів, 54 порядків, 137 родин, 485 родів та 1058 видів, з яких 3075 аркушів судинних рослин, 240 лишайників та 70 мохів.Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 13:40; 16:40; 19:00; 20:30; 22:00Про що фільм: Голлівуд наприкінці 60-их років минулого століття доживав свій "золотий вік". Тоді були зняті класичні кіношедеври, які зараз вивчаються в багатьох кіношколах. Ми побачимо цей світ очима популярного актора Ріка Далтона і його дублера Кліффа Бута. Рік раніше вистрілив всього лише в одному серіалі, а зараз хоче знайти собі відповідне місце серед розсипу зірок Голлівуду. Тим же займається і його напарник Кліфф. Навіть незважаючи на минулий успіх, домогтися нового буде ще важче. І всі ці події будуть відбуватися в той же час, коли процвітала секта відомого Чарльза Менсона...Фільм:Жанр: Пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:50; 13:00; 16:10; 18:10; 20:10Про що фільм: Практично все дитинство Дора провела у джунглях, де працювали її батьки-дослідники. Але ніякі колишні пригоди не могли підготувати дівчину до небезпек старшої школи - нерозуміння, суперництва, заздрості. До того ж таємничим чином зникають батьки Дори. Але вона не була б собою, якби опустила руки. Перше кохання, а також старі та нові друзі надихають сміливу дівчину відправитися на пошуки рідних. На шляху до мети на них чекає маса випробувань, а також загадка втраченої цивілізації...Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:50; 15:00; 17:10; 19:40; 21:25; 23:10Про що фільм: Історія трьох друзів-шестикласників, які планують відвідати круту вечірку. Але раніше вони повинні гарненько підготуватися, щоб не вдарити в бруд обличчям. Так починається шалена подорож по долині Сан-Фернандо, в якій треба повернути наркотики, вкрасти пиво і полагодити зламаного дрона - все це потрібно зробити, поки батьки не повернулися додому.

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