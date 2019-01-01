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На Волині кінна підвода протаранила ворота

На Волині кінна підвода протаранила ворота
У селі Звиняче Горохівського району кінна підвода взіралась у загорожу.

Інцидент трапився вночі, - пише газета Волинь-нова.

69-річна жителька господарка викликала поліцейських, щоб з’ясувати, хто наробив їй шкоди.

Про нанесені господині збитки поліцейським чесно «відрапортував» її 26-річний односельчанин. Молодик зізнався, що близько другої години ночі не врахував габарити кінної підводи, тому й опинився в чужих воротах.

Браму пообіцяв відремонтувати.

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Теги: кінна підвода, огорожа
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