На Волині кінна підвода протаранила ворота
Сьогодні, 11:27
У селі Звиняче Горохівського району кінна підвода взіралась у загорожу.
Інцидент трапився вночі, - пише газета Волинь-нова.
69-річна жителька господарка викликала поліцейських, щоб з’ясувати, хто наробив їй шкоди.
Про нанесені господині збитки поліцейським чесно «відрапортував» її 26-річний односельчанин. Молодик зізнався, що близько другої години ночі не врахував габарити кінної підводи, тому й опинився в чужих воротах.
Браму пообіцяв відремонтувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вночі, - пише газета Волинь-нова.
69-річна жителька господарка викликала поліцейських, щоб з’ясувати, хто наробив їй шкоди.
Про нанесені господині збитки поліцейським чесно «відрапортував» її 26-річний односельчанин. Молодик зізнався, що близько другої години ночі не врахував габарити кінної підводи, тому й опинився в чужих воротах.
Браму пообіцяв відремонтувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині кінна підвода протаранила ворота
Сьогодні, 11:27
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Назвали сім переваг наявності гаража у будинку*
Сьогодні, 11:10
У Шацьку в санаторії обікрали відпочивальника
Сьогодні, 11:04
На Донбасі загинув військовий
Сьогодні, 10:51