На Волині кінна підвода протаранила ворота





Інцидент трапився вночі, - пише газета



69-річна жителька господарка викликала поліцейських, щоб з’ясувати, хто наробив їй шкоди.



Про нанесені господині збитки поліцейським чесно «відрапортував» її 26-річний односельчанин. Молодик зізнався, що близько другої години ночі не врахував габарити кінної підводи, тому й опинився в чужих воротах.



Браму пообіцяв відремонтувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звиняче Горохівського району кінна підвода взіралась у загорожу.Інцидент трапився вночі, - пише газета Волинь-нова. 69-річна жителька господарка викликала поліцейських, щоб з’ясувати, хто наробив їй шкоди.Про нанесені господині збитки поліцейським чесно «відрапортував» її 26-річний односельчанин. Молодик зізнався, що близько другої години ночі не врахував габарити кінної підводи, тому й опинився в чужих воротах.Браму пообіцяв відремонтувати.

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