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Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею

Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Лучанці Тетяні Прудяк хочуть присвоїти почесне звання „Мати-героїня”.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому міськради.

Так, мешканка Луцька народила та виховала вісьмох дітей. Жінка працює у ПП «Алеся» на посаді секретаря-референта. Нині Тетяна Прудяк перебуває у відпустці з догляду за дітьми до 3-х років.

Відтак, найближчим часом виконком планує затвердити клопотання про присвоєння президентом почесного звання "Мати-героїня".

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Теги: мати-героїня, Луцьк, діти
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Коментарі 1
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В мене сусідка мама 10 дітей, і не має ніякого звання!!!
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