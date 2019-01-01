Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Сьогодні, 18:26
Лучанці Тетяні Прудяк хочуть присвоїти почесне звання „Мати-героїня”.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому міськради.
Так, мешканка Луцька народила та виховала вісьмох дітей. Жінка працює у ПП «Алеся» на посаді секретаря-референта. Нині Тетяна Прудяк перебуває у відпустці з догляду за дітьми до 3-х років.
Відтак, найближчим часом виконком планує затвердити клопотання про присвоєння президентом почесного звання "Мати-героїня".
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому міськради.
Так, мешканка Луцька народила та виховала вісьмох дітей. Жінка працює у ПП «Алеся» на посаді секретаря-референта. Нині Тетяна Прудяк перебуває у відпустці з догляду за дітьми до 3-х років.
Відтак, найближчим часом виконком планує затвердити клопотання про присвоєння президентом почесного звання "Мати-героїня".
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Коментарі 1
В мене сусідка мама 10 дітей, і не має ніякого звання!!!
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