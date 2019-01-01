Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею

Тетяні Прудяк хочуть присвоїти почесне звання „Мати-героїня”.



Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому міськради.



Так, мешканка Луцька народила та виховала вісьмох дітей. Жінка працює у ПП «Алеся» на посаді секретаря-референта. Нині Тетяна Прудяк перебуває у відпустці з догляду за дітьми до 3-х років.



Відтак, найближчим часом виконком планує затвердити клопотання про присвоєння президентом почесного звання "Мати-героїня".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанціхочуть присвоїти почесне звання „Мати-героїня”.Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому міськради.Так, мешканка Луцька народила та виховала вісьмох дітей. Жінка працює у ПП «Алеся» на посаді секретаря-референта. Нині Тетяна Прудяк перебуває у відпустці з догляду за дітьми до 3-х років.Відтак, найближчим часом виконком планує затвердити клопотання про присвоєння президентом почесного звання "Мати-героїня".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію