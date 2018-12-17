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У Ковелі шукають директорів для трьох ліцеїв

У Ковелі шукають директорів для трьох ліцеїв
У Ковелі оголосили конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Конкурс триватиме з 15 до 30 серпня.

Зауважують, що з повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .

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Теги: Ковель, директор, ліцей, конкурс
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