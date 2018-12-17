У Ковелі шукають директорів для трьох ліцеїв
Сьогодні, 12:29
У Ковелі оголосили конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Конкурс триватиме з 15 до 30 серпня.
Зауважують, що з повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .
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Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Конкурс триватиме з 15 до 30 серпня.
Зауважують, що з повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .
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