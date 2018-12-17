У Ковелі шукають директорів для трьох ліцеїв





Про це повідомляють на



Конкурс триватиме з 15 до 30 серпня.



Зауважують, що з повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оголосили конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.Конкурс триватиме з 15 до 30 серпня.Зауважують, що з повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію