На полях фільтрації Гнідавського заводу лучани садять городи і збирають урожай





Про це стало відомо під час спілкування учасників групи «За чисте повітря» із місцевими мешканцями, - інформує пресслужба ПАТ "Гнідавський цукровий завод".



«Урожай чудовий і без будь-якого підживлення, тут і капуста, і укроп, і кукурудза», – розповіла місцева мешканка.



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Заступник голови правління Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин розповідає, що люди вже впродовж багатьох років обробляють тут городи і вирощують екологічно чисту продукцію, адже землю не доводиться підживлювати селітрою чи іншими добривами, адже вона підживлена органікою.



Нагадаємо, що

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