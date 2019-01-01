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На полях фільтрації Гнідавського заводу лучани садять городи і збирають урожай

На полях фільтрації Гнідавського заводу лучани садять городи і збирають урожай
На полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу, які ймовірно є одним із джерел смороду в Луцьку, люди садять городи та збирають прекрасний урожай.

Про це стало відомо під час спілкування учасників групи «За чисте повітря» із місцевими мешканцями, - інформує пресслужба ПАТ "Гнідавський цукровий завод".

«Урожай чудовий і без будь-якого підживлення, тут і капуста, і укроп, і кукурудза», – розповіла місцева мешканка.

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Заступник голови правління Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин розповідає, що люди вже впродовж багатьох років обробляють тут городи і вирощують екологічно чисту продукцію, адже землю не доводиться підживлювати селітрою чи іншими добривами, адже вона підживлена органікою.

Нагадаємо, що мулові майданчики на полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу обробляють пробіотиками.

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Теги: Луцьк, сморід, поля фільтрації, завод, город
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