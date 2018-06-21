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У Володимирі будмайданчик, де зводять супермаркет, затопило дощовими водами. ВІДЕО

У Володимирі будмайданчик, де зводять супермаркет, затопило дощовими водами. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському місце будівництва супермаркету по вулиці Ковельська, 74 затопило дощовими водами.

Про це розповів робітник Володимир Зайчук, - йдеться у сюжеті Суспільне Волинь.

Він каже, що сильні потоки води призвели до зсуву ґрунту, впав паркан, який огороджував територію, техніку на будівельному майданчику залило.

"Поряд приватний будинок, до котловану – 6 метрів", - говорить мешканка квартири на Ковельській, 76 Вікторія Єршова.

Представник забудовника Сергій Радкевич у телефонній розмові розповів, що підтоплення відбулося тому, що на годину відключили електропостачання.

Нині, будівельні роботи призупинені.


Деталі – у сюжеті:


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Теги: затоплення, вода, Володимир
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