У Володимирі будмайданчик, де зводять супермаркет, затопило дощовими водами. ВІДЕО





Про це розповів робітник Володимир Зайчук, - йдеться у сюжеті



Він каже, що сильні потоки води призвели до зсуву ґрунту, впав паркан, який огороджував територію, техніку на будівельному майданчику залило.



"Поряд приватний будинок, до котловану – 6 метрів", - говорить мешканка квартири на Ковельській, 76 Вікторія Єршова.



Представник забудовника Сергій Радкевич у телефонній розмові розповів, що підтоплення відбулося тому, що на годину відключили електропостачання.



Нині, будівельні роботи призупинені.





Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському місце будівництва супермаркету по вулиці Ковельська, 74 затопило дощовими водами.Про це розповів робітник Володимир Зайчук, - йдеться у сюжеті Суспільне Волинь Він каже, що сильні потоки води призвели до зсуву ґрунту, впав паркан, який огороджував територію, техніку на будівельному майданчику залило."Поряд приватний будинок, до котловану – 6 метрів", - говорить мешканка квартири на Ковельській, 76 Вікторія Єршова.Представник забудовникау телефонній розмові розповів, що підтоплення відбулося тому, що на годину відключили електропостачання.Нині, будівельні роботи призупинені.Деталі – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію