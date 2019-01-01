Волиняни власноруч відремонтували дорогу за 40 тисяч гривень. ФОТО





Вулиця Колгоспна в Козлові з’явилась ще у 80-х роках, – пише Людмила Мельничук Богута, передає



За словами місцевих мешканців, у ті часи керівництво колективного господарства обіцяло невдовзі й про асфальтне покриття на їх вулиці подбати. Але разом із занепадом колгоспу обіцянка й собі лопнула, як мильна булька на воді, залишивши жителів сам на сам із проблемною дорогою.



"За всі роки, що тут проживаю, ніхто навіть тачки щебеню не привіз, аби хоч якось залатати ями. Грунтовка настільки вже була розбита, що ні заїхати, а тим більше виїхати з вулиці під горбок не можна було ніяк. Особливо, як піде дощ. А з настанням зими – ще гірша ситуація. Я вже до трактора навіть лопату купив, аби прогорнути вулицю в разі потреби. Бо ж, бувало, з полів снігу понадуває враз із ворітьми. Одним словом, як у пастці ми були," – розповідає місцевий житель Леонід Аршулік.



З ініціативи Леоніда Аршуліка і вирішили жителі Колгоспної рятувати ситуацію власними силами. Правда, перед тим ще до сільського голови зверталися та почули відповідь, що «коштів у сільській раді немає на таку потребу».



Зазначають, ремонтували дорогу ті мешканці, котрі мали власний транспорт: сім’ї Валерія Яковука, Леоніда Аршуліка, Сергія Петрицького, Юрія Будницького, Володимира Свиріпи.



"Бо що з того, що техніка є в господарстві, коли через бездоріжжя все одно з подвір’я не виїдеш. Сюди і «швидка» не могла в разі потреби заїхати. Чи то дров, наприклад, чи жому або сіна привезти – як хоч добирайся… На добровільно здані кошти придбали щебінь, відсів, сухий асфальт в необхідній кількості та ось, як бачите, маємо вже результат. Тепер вулицю можна перейти і в тапочках, а не в чоботах, як завжди", – каже Юрій Будницький.



Окрім клопотів з вирішення організаційних питань, більше 120 тонн матеріалу селянам довелось розкидати вручну, вимощуючи дорогу протяжністю майже 400 метрів. Правда, одного дня таку роботу полегшила техніка. Цьому посприяв Козлівський сільський голова Олег Трофимюк.



Тепер на Колгоспній у Козлові немає вибоїн. По старанно вимощеній дорозі, на яку селяни зуміли витратити лиш 41 тисячу гривень, без проблем їздять машини, катаються на велосипедах діти, гуляють мами з малечею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Козлів Локачинського району селяни власноруч відремонтували дорогу. Так, 120 тонн матеріалу люди розкинули вручну.Вулиця Колгоспна в Козлові з’явилась ще у 80-х роках, – пише, передає Район.in.ua За словами місцевих мешканців, у ті часи керівництво колективного господарства обіцяло невдовзі й про асфальтне покриття на їх вулиці подбати. Але разом із занепадом колгоспу обіцянка й собі лопнула, як мильна булька на воді, залишивши жителів сам на сам із проблемною дорогою."За всі роки, що тут проживаю, ніхто навіть тачки щебеню не привіз, аби хоч якось залатати ями. Грунтовка настільки вже була розбита, що ні заїхати, а тим більше виїхати з вулиці під горбок не можна було ніяк. Особливо, як піде дощ. А з настанням зими – ще гірша ситуація. Я вже до трактора навіть лопату купив, аби прогорнути вулицю в разі потреби. Бо ж, бувало, з полів снігу понадуває враз із ворітьми. Одним словом, як у пастці ми були," – розповідає місцевий жительЗ ініціативи Леоніда Аршуліка і вирішили жителі Колгоспної рятувати ситуацію власними силами. Правда, перед тим ще до сільського голови зверталися та почули відповідь, що «коштів у сільській раді немає на таку потребу».Зазначають, ремонтували дорогу ті мешканці, котрі мали власний транспорт: сім’ї"Бо що з того, що техніка є в господарстві, коли через бездоріжжя все одно з подвір’я не виїдеш. Сюди і «швидка» не могла в разі потреби заїхати. Чи то дров, наприклад, чи жому або сіна привезти – як хоч добирайся… На добровільно здані кошти придбали щебінь, відсів, сухий асфальт в необхідній кількості та ось, як бачите, маємо вже результат. Тепер вулицю можна перейти і в тапочках, а не в чоботах, як завжди", – каже Юрій Будницький.Окрім клопотів з вирішення організаційних питань, більше 120 тонн матеріалу селянам довелось розкидати вручну, вимощуючи дорогу протяжністю майже 400 метрів. Правда, одного дня таку роботу полегшила техніка. Цьому посприяв Козлівський сільський головаТепер на Колгоспній у Козлові немає вибоїн. По старанно вимощеній дорозі, на яку селяни зуміли витратити лиш 41 тисячу гривень, без проблем їздять машини, катаються на велосипедах діти, гуляють мами з малечею.

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