На Волині зведуть новий будинок сімейного типу і куплять квартири дітям-сиротам

У 2019 році обсяг субвенції з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт на Волині становить 10,5 мільйона гривень. З них – 6,3 мільйона спрямують на будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Рожище та 4,2 мільйона гривень на забезпечення житлом дітей-сиріт.Таке рішення прийняла відповідна комісія облдержадміністрації сьогодні, 15 серпня 2019 року, - інформує пресслужба Волинської ОДА.Заступниця голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець, за сумісництвом голова комісії, відзначила, що відповідно до законодавчих умов, таку державну субвенцію можна спрямувати на нове будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу або капітальний ремонт аналогічних комунальних установ, придбання соціального житла для дітей, виплата грошової компенсації за самостійне придбання житла, рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку, розроблення проектної документації на нове будівництво чи капітальний ремонт житла для дітей-сиріт.Варто зазначити, що минулого року Рожищенською міської радою запропоновано земельну ділянку для будівництва житла для ДБСТ. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося, ділянка – в районі з розвиненою інфраструктурою: поряд дитячий садок, школа, районна лікарня.Важливо, що згоду на проживання в будинку, що планується збудувати за кошти субвенції, вже надала сім’я, яка наразі проживає в селі Корсині Рожищенського району. На сьогодні на виховання та спільне проживання до цієї сім’ї влаштовано п’ятеро дітей. Переїзд у новий будинок дасть можливість отримати любов та турботу для ще п’яти дітей-сиріт.Решту коштів з субвенції планують витратити на придбання житла для дітей сиріт. Наразі облдержадміністрація збирає пропозиції від ОТГ та райдержадміністрацій щодо розподілу цих коштів. Тоді – обласна комісія прийматиме рішення щодо розподілу на основі цих пропозицій та обласного реєстру квартирної черги.До слова, станом на 15 серпня 2019 року на обліку осіб, що потребують забезпечення житлом перебуває 139 дітей та осіб цієї категорії.