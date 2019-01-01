У Володимирі під відкритим небом влаштують «живу» галерею





Організовує захід НГО «Креатив студіо» за підтримки культурно-мистецького центру, відділу у справах культури і туризму міськвиконкому, пише



Ідея провести у місті живу галерею належить волонтеру НГО «Креатив студіо» Катерині Гребеник.



До участі в творчому проекті організатори запрошують митців. Щоб зареєструватися, варто написати організаторам у Facebook.



«Моделі для боді-арту – прості люди: чоловіки, жінки і діти. Малюнок художникам дозволяється наносити на будь-якій частині тіла, але «у межах пристойності», – додають організатори.



Зазначають, тема малюнку патріотична. Митці малюватимуть на живій моделі свою концепцію «Україна – це…».



Як розповіла співзасновник НГО «Креатив студіо» Анастасія Азанова, малюнок на тілі – це тільки перший етап проєкту. Далі роботи художників сфотографує Іван Дуда.



Потім із цими фото виготовлять листівки «Ukraine is…», які можна буде придбати. Виручені з продажу кошти організатори спрямують авторці книги про 51 ОМБр «51/14 – історія нескорених» Жанні Білоцькій на друк нових примірників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня під відкритим небом біля культурно-мистецького центру влаштовують живу галерею. Художники розмальовуватимуть живих моделей під поглядами глядачів.Організовує захід НГО «Креатив студіо» за підтримки культурно-мистецького центру, відділу у справах культури і туризму міськвиконкому, пише Буг Ідея провести у місті живу галерею належить волонтеру НГО «Креатив студіо»До участі в творчому проекті організатори запрошують митців. Щоб зареєструватися, варто написати організаторам у Facebook.«Моделі для боді-арту – прості люди: чоловіки, жінки і діти. Малюнок художникам дозволяється наносити на будь-якій частині тіла, але «у межах пристойності», – додають організатори.Зазначають, тема малюнку патріотична. Митці малюватимуть на живій моделі свою концепцію «Україна – це…».Як розповіла співзасновник НГО «Креатив студіо», малюнок на тілі – це тільки перший етап проєкту. Далі роботи художників сфотографуєПотім із цими фото виготовлять листівки «Ukraine is…», які можна буде придбати. Виручені з продажу кошти організатори спрямують авторці книги про 51 ОМБр «51/14 – історія нескорених»на друк нових примірників.

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