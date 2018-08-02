У центрі Луцька десантники показували свою техніку і американський Humvee. ФОТО

У Луцьку відбулася демонстрація сучасних зразків навчального озброєння та військової техніки 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.Презентацію проводили службовці міського комісаріату на Театральному майдані міста, 15 серпня.Аби загітувати та вмотивувати населення до несення служби у десантно-штурмових військах та максимально популяризувати військову службу в цілому лучанам вирішили продемонструвати техніку із якою працюють безпосередньо десантники.Зокрема, службовці 80-ої бригади привезли із собою повнопривідний військовий автомобіль Humvee, який отримали на баланс ще у 2015 році від американської компанії AM General.Водій автомобіля солдатрозповів, що це авто, до якого під час демонстрації може сісти кожен охочий, до 2017 року перебувало у зоні проведення бойових дій.«Humvee показував себе дуже добре у виконанні бойових завдань, не підводив жодного разу», – каже водій.Вага автомобіля становить 5,5 тон. Нагорі встановлений кулемет ДШК з калібром 12,7 мм, прицільна дальність якого – 3 кілометри і 800 метрів з максимальною відстанню польоту кулі до 7 кілометрів. Капсула Humvee – броньована, то ж пробити його не так просто.Точну кількість наявних автомобілів не називають, кажуть – військова таємниця, але переконують, що наразі забезпечені ними у повному обсязі.Окрім легендарного військового автомобіля можна було також потримати і відчути вагу ручного протитанкового гранатомета, ручного протитанкового кулемета або ж із допомогою десантників розібрати модернізований автомат Калашникова. Охочих зібралося багато, в основному це були дітки, які навіть вилазили на кулеметну систему автомобіля Humvee.Заступник військового комісара, начальник відділення комплектування Луцького об’єднаного міського військового комісаріату підполковникрозповів, що такою демонстрацією вони хочуть підтримати імідж та зміцнити авторитет Збройних Сил України, долучити молодь до національно-патріотичного виховання і, звісно ж, провести агітацію для населення віком від 18 років, яке вже може підписувати контракт на службу."До військового комісаріату приходять щодня і щодня майбутні солдати укладають нові контракти. Однак не зважаючи на стабільну замученість, охочих служити рідній державі – не вистачає", – каже підполковник Фурман.Кожному охочому пропонували взяти і вивчити інформацію детальніше із роздаткових матеріалів.